Höhere Quoten bei bet365: Alles zum Wett-Boost Feature 2026

SPORT1 Betting 29.01.2026 • 11:21 Uhr Alles zum bet365 Wett-Boost: Erfahre, wie du die erhöhten Quoten nutzt, welche Regeln für Fußball oder Tennis gelten und wie der grüne Pfeil deine Tipps beeinflusst (18+ | AGB gelten)

In der Welt der Sportwetten sind Quoten der entscheidende Faktor für deinen Erfolg. Der Buchmacher-Riese bet365 hat hierfür ein spezielles Werkzeug am Start: den Wett-Boost.

Doch was steckt wirklich hinter dem grünen Pfeil und wie unterscheidet sich dieses Feature von klassischen Bonusangeboten? Wir haben das Tool für dich unter die Lupe genommen.

Was ist der bet365 Wett-Boost?

Der Wett-Boost ist ein Feature, bei dem bet365 die Quoten für ausgewählte Märkte erhöht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bonusaktionen, die oft an komplexe Umsatzbedingungen geknüpft sind, handelt es sich hierbei um eine direkte Verbesserung deiner Gewinnspanne.

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:

Verfügbarkeit: Gilt für eine breite Palette an Sportarten (z. B. Fußball, Tennis, US-Sport, Pferderennen).

Gilt für eine breite Palette an Sportarten (z. B. Fußball, Tennis, US-Sport, Pferderennen). Sichtbarkeit: Markiert durch einen auffälligen grünen Pfeil in der Event-Übersicht.

Markiert durch einen auffälligen grünen Pfeil in der Event-Übersicht. Transparenz: Die ursprüngliche Quote wird durchgestrichen angezeigt, sodass du den Mehrwert sofort siehst.

Der Wett-Boost ist erst der Anfang: Wenn du wissen willst, welche weiteren Vorteile du dir direkt bei der Registrierung sichern kannst, schau dir unseren Guide zu den bet365 Neukunden-Angeboten an.

Der Rechen-Check: Standard vs. Wett-Boost

Um zu verstehen, wie viel dieser grüne Pfeil wirklich ausmacht, schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Nehmen wir an, du möchtest auf ein Top-Spiel in der Bundesliga setzen. bet365 bietet oft Boosts für Kombinationen wie „Sieg Team A & beide Teams erzielen ein Tor“.

Beispiel-Szenario:

Event: FC Bayern gegen Borussia Dortmund

FC Bayern gegen Borussia Dortmund Wettmarkt: Sieg Bayern & Beide Teams treffen (Ja)

Sieg Bayern & Beide Teams treffen (Ja) Einsatz: 20 €

Option Quote Möglicher Gewinn (Brutto) Dein Plus Standard-Quote 2.75 55,00 € - Wett-Boost 3.25 65,00 € + 10,00 €

In diesem Fall hättest du durch den Boost einen Zusatzgewinn von 10 € erzielt - und das bei absolut identischem Risiko. Das entspricht einer Steigerung deines Gewinns um ca. 18 %. Solche Unterschiede können auf lange Sicht den Ausschlag geben, ob dein Wettkonto im Plus oder Minus landet.

So nutzt du den Boost in der Praxis

Die Integration in die Benutzeroberfläche ist gewohnt intuitiv gelöst. Um einen Wett-Boost zu nutzen, folgst du diesen Schritten:

Event wählen: Navigiere zu deiner gewünschten Sportart oder einer spezifischen Partie. Pfeil beachten: Halte Ausschau nach dem grünen Pfeil. Oft findest du unter dem Reiter „Wett-Boost“ eine Zusammenstellung aller verfügbaren Angebote für ein Spiel. Auswahl treffen: Klicke auf die erhöhte Quote, um sie zu deinem Wettschein hinzuzufügen. Wette platzieren: Einsatz festlegen und wie gewohnt abgeben.

Pro-Tipp: Logg dich bei bet365 ein, um deine verfügbaren Boosts zu sehen. Du findest sie am Mobilgerät unter „Abrechnungsfunktionen“ oder am PC unter „Werbeaktionen“.

Worauf du achten musst

Obwohl der Wett-Boost ein tolles Extra ist, gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten, insbesondere wenn du gerne Kombiwetten spielst:

Keine Wett-Credits: Du kannst den Wett-Boost nur mit Echtgeld nutzen. Wetten, die mit Wett-Credits platziert werden, sind für geboostete Quoten nicht verfügbar.

Kombi-Boost Ausschluss: Wenn du einen Wett-Boost für eine Mehrfachwette (z. B. eine vorgefertigte 3er-Kombi) nutzt, wird der zusätzliche Kombi-Boost von bet365 nicht mehr auf diese Wette angewendet.

Keine weiteren Kombinationen: Vorgefertigte Mehrfachwetten mit Wett-Boost können nicht mit anderen Tipps auf deinem Wettschein kombiniert werden.

Wett-Boost vs. Super-Boost im Vergleich

Neben dem regulären Wett-Boost triffst du bei bet365 gelegentlich auf den Super-Boost. Auch wenn beide die Quoten verbessern, gibt es deutliche Unterschiede in der Handhabung, die du kennen solltest:

Merkmal Wett-Boost (Grüner Pfeil) Super-Boost (Gelber Pfeil) Häufigkeit Täglich auf sehr viele Märkte Selten, meist zu Top-Events Sichtbarkeit Im Wettprogramm beim Event Ganz oben auf der Homepage Wettart Einzel- & Mehrfachwetten möglich Nur Einzelwetten Einsatzlimit Meist reguläre Limits Maximaler Einsatz gilt Quoten-Sprung Moderat Massiv (Höchste Quoten des Hauses)