Vorzeitige Auszahlung bei 2-Tore-Führung mit bet365: So funktioniert’s

SPORT1 Betting 29.01.2026 • 11:26 Uhr Nie wieder um den Sieg zittern! Erfahre, wie du deine Wette bei einer 2-Tore-Führung sofort gewinnst – egal wie das Spiel endet. Alle Infos zum bet365-Feature.

Hast du schon einmal erlebt, dass dein Team mit 2:0 führt und am Ende doch noch Punkte liegen lässt? Mit dem Feature zur vorzeitigen Abrechnung bei einer 2-Tore-Führung gehört dieser Frust der Vergangenheit an. Sobald deine Mannschaft mit zwei Toren Vorsprung führt, wird deine Wette als gewonnen gewertet - egal, wie das Spiel ausgeht.

Damit du genau weißt, wie du dir diesen Vorteil sicherst und worauf du bei der Platzierung achten musst, haben wir alle Details und Spielregeln für dich zusammengefasst.

So funktioniert das Feature in der Praxis

Das Prinzip hinter dieser Funktion ist denkbar einfach und fungiert als eine Art Sicherheitsnetz für deine Fußballwetten. Wenn du eine Wette vor Spielbeginn auf den Sieger eines Spiels platzierst, musst du normalerweise bis zum Schlusspfiff zittern.

Mit diesem Feature endet das Warten jedoch in dem Moment, in dem dein Team mit zwei Toren Vorsprung führt (z. B. 2:0 oder 3:1).

Dabei gibt es kleine Unterschiede je nach Wettart:

Einzelwetten: Dein Tipp wird sofort abgerechnet. Selbst wenn der Gegner das Spiel noch dreht und am Ende gewinnt, behältst du deinen Gewinn.

Dein Tipp wird sofort abgerechnet. Selbst wenn der Gegner das Spiel noch dreht und am Ende gewinnt, behältst du deinen Gewinn. Mehrfachwetten & Konfigurator: Die entsprechende Auswahl wird in deinem Wettschein vorzeitig als „gewonnen“ markiert. Die restlichen Tipps auf deinem Schein laufen ganz normal weiter.

Die entsprechende Auswahl wird in deinem Wettschein vorzeitig als „gewonnen“ markiert. Die restlichen Tipps auf deinem Schein laufen ganz normal weiter. Gutschrift: bet365 ist bestrebt, qualifizierende Wetten innerhalb von 15 Minuten nach Erreichen der Führung auszuzahlen.

Die 2-Tore-Führung ist nur eines von vielen Highlights. Entdecke in unserem Guide, welche Vorteile dich als Neukunde bei bet365 sonst noch erwarten.

Die wichtigsten Details im Überblick

Damit du das Feature optimal nutzen kannst, solltest du die Rahmenbedingungen kennen. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte:

Merkmal Details Wettmöglichkeit Nur Standardwettmöglichkeit „Endergebnis“ Zeitpunkt Nur Wetten, die vor dem Spiel platziert wurden Gültigkeitszeitraum Spiele bis einschließlich 31.12.2026 Spielzeit Gilt für 90 Minuten inkl. Nachspielzeit (ohne Verlängerung/Elfmeterschießen) Cash Out Nicht verfügbar, wenn die Wette bereits vollständig mit Cash Out ausgewertet wurde

In diesen Wettbewerben bist du abgesichert

Nicht jedes Spiel qualifiziert sich für diese vorzeitige Auszahlung bei bet365. Das Feature ist auf die populärsten Ligen und Turniere konzentriert:

Deutschland: 1. Bundesliga (inklusive Relegation) und DFL Supercup.

1. Bundesliga (inklusive Relegation) und DFL Supercup. Europa: Champions League (ab der Ligaphase).

Champions League (ab der Ligaphase). International: Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Klub-Weltmeisterschaft.

Worauf du achten solltest

Es gibt ein paar Feinheiten, die du im Hinterkopf behalten solltest, damit es bei der Abrechnung keine Überraschungen gibt:

Kein Unentschieden: Die Funktion gilt nur für Siegeinsätze. Wenn du auf ein Unentschieden setzt, greift die vorzeitige Abrechnung nicht.

Die Funktion gilt nur für Siegeinsätze. Wenn du auf ein Unentschieden setzt, greift die vorzeitige Abrechnung nicht. Kombi-Boost: Falls deine Kombiwette nur durch die 2-Tore-Regelung gewinnt (weil sie eigentlich laut Endstand verloren gewesen wäre), wird kein zusätzlicher Kombi-Boost auf den Gewinn angewandt.

Falls deine Kombiwette nur durch die 2-Tore-Regelung gewinnt (weil sie eigentlich laut Endstand verloren gewesen wäre), wird kein zusätzlicher Kombi-Boost auf den Gewinn angewandt. Teilweiser Cash Out: Hast du einen Teil deines Einsatzes bereits vorzeitig per Cash Out ausgezahlt, gilt die 2-Tore-Regelung nur noch für den verbleibenden aktiven Teil deines Einsatzes.

Dieses Feature bietet dir eine zusätzliche Sicherheit und sorgt dafür, dass du dich über eine souveräne Führung deines Teams freuen kannst, ohne Angst vor einer späten Aufholjagd des Gegners haben zu müssen.