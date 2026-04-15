WM 2026 Sieger Quoten: Wer sind die Top-Favoriten?

SPORT1 Betting 15.04.2026 • 12:32 Uhr Bereit für das größte Turnier? Checke unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps. Alle Quoten, Favoriten und Geheimtipps für den nächsten Weltmeister.

Die Weltmeisterschaft steht im Zentrum der globalen Öffentlichkeit. Nie zuvor reisten mehr Auswahlmannschaften zu einem großen Turnier. Kein anderes Event ist für den Wettmarkt von größerer Bedeutung.

Als Vorbereitung stellt dieser Artikel die WM 2026 Favoriten vor. Ein möglicher WM Sieger wird gekürt, mögliche Außenseiter und Überraschungskandidaten beleuchtet. Die entscheidende Frage ist: Wer wird die WM 2026 gewinnen?

Quoten für den nächsten 2026 Weltmeisterschaft Sieger

Aus den WM 2026 Sieger Quoten lassen sich die Nationalmannschaften in unterschiedliche Kategorien einteilen. Spanien, Frankreich und England zählen zu den Favoriten, gefolgt von Brasilien und Argentinien. Deutschland und Portugal erhalten Außenseiterchancen.

Nationalmannschaft Wahrscheinlichkeit Durchschnittsquote 🇪🇸 Spanien WM favoriten⭐⭐⭐⭐ 5,30 🇫🇷 Frankreich WM favoriten⭐⭐⭐⭐ 6,60 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England WM favoriten⭐⭐⭐⭐ 7,70 🇩🇪 Deutschland WM Überraschung⭐⭐⭐ 14,00 🇵🇹 Portugal WM Überraschung⭐⭐⭐ 13,00 🇨🇭 Schweiz WM Außenseiter⭐⭐ 80,00 🇦🇹 Österreich WM Außenseiter⭐⭐ 150,00

WM 2026 Prognosen: Wer sind die Favoriten?

Zur Analyse der WM 2026 Sieger Quoten gehört neben den Qualitäten der Nationalmannschaften der Turnierpfad. Entscheidend ist eine Kombination aus Mannschaftsstärke und dem weiteren Turnierverlauf nach der Gruppenphase.

Nach der ersten Turnierphase herrscht Klarheit, wer wirklich zu den WM 2026 Favoriten zählt. Im Folgenden erhaltet ihr Erläuterungen zu den einzelnen WM Teams.

🇪🇸 Spanien will die Krone zurück

Als eines der komplettesten WM Teams und amtierender Europameister reist Spanien zur Weltmeisterschaft. La Roja ist ohne Probleme und Niederlage durch die Qualifikation gekommen.

Fünf Siege und ein Unentschieden während der Quali haben die Form vor dem Turnier bestätigt. Dabei fehlten Cheftrainer Luis de la Fuente immer wieder wichtige Spieler. Unter anderem verpassten Rodri, Pedri, Lamine Yamal und Nico Williams eine Begegnung.

Wie zu besten Zeiten kontrolliert die Nummer zwei der FIFA-Weltranglisten gerne den Ball. Doch es wirkt zielstrebiger. Schnell geht der Ball auf die Flügel, wo flinke und dribbelstarke Offensivspieler den Unterschied machen.

Zur Zeit erhält Spanien die niedrigsten WM 2026 Sieger Quoten. Verpasst einer der WM 2026 Favoriten allerdings den Gruppensieg, lauert schon früh ein Topspiel – zum Beispiel mit dem Titelverteidiger aus Argentinien. Das kann in einer Gruppe mit Uruguay durchaus passieren.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England – 60 Jahre später?

Die Three Lions sind ein heißer WM Tipp. Mühelos gewann man alle acht Qualifikationsspiele. Gefallen hat die englische Auswahl auf beiden Seiten des Feldes. Über die gesamte Qualifikation hinweg musste Nationaltrainer Thomas Tuchel keinen Gegentreffer analysieren.

Harry Kane führt das Team an und kommt aus einer herausragenden Spielzeit mit mehr als 50 Pflichtspiel-Treffern. Das Ziel ist klar: Nach 1966 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft gewinnen.

Als physisch starke Mannschaft starten die Three Lions mit Kroatien, Ghana und Panama in der Gruppe L. Gewinnt England die Gruppe, wartet ein dankbarer Turnierbaum. Wenn nicht, droht ein Pfad, der über Argentinien oder Spanien führt.

Zu den Stärken dieser Auswahl zählt definitiv die Tiefe im Kader. England wirkt reifer als noch vor den letzten Turnieren und ist ein klarer WM 2026 Favorit.

🇫🇷 Frankreich – die Revanche für 2022?

Angeführt wird die FIFA Weltrangliste von der Equipe Tricolore. Als die Weltmeisterschaft 1998 erstmals mit 32 Nationen stattfand, setzte sich Les Bleues im eigenen Land durch. 2026 ist die Teilnehmerliste auf 48 Auswahlmannschaften angewachsen.

Cheftrainer Didier Deschamps stand 1998 als Kapitän auf dem Feld. Die kommende Weltmeisterschaft ist nach 13 Jahren im Traineramt sein letzter Akt. Im Vorfeld zählt der zweifache Weltmeister (1998, 2018) zu den WM 2026 Favoriten.

Der Kader kann sich vor Qualität kaum retten. Kylian Mbappe führt sein Team aus der Sturmspitze an. Umgeben ist der Kapitän von ebenfalls herausragenden Athleten wie Michael Olise, oder Ousmane Dembele.

Das sind nur einige der Namen, die Frankreich ungeschlagen durch die Qualifikation geführt haben (5S, 1U). Gelegentlich fehlt es dem Team an der Balance. Fehler darf sich die Deschamps-Elf in einer komplizierten Gruppe mit Senegal, Norwegen und dem Irak aber nicht erlauben.

Seit Jahren zählt diese Nation zu den besten im internationalen Fußball. 2022 scheiterte Les Bleues im Endspiel knapp an der Titelverteidigung. Damals reichte ein Hattrick von Kylian Mbappe nicht aus.Sollte die Equipe Tricolore den Gruppensieg verpassen, droht bereits ein frühes Top-Duell mit der deutschen Nationalmannschaft. Dem Vergleich würden beide Auswahlmannschaften am liebsten wohl aus dem Weg gehen.

🇦🇷 Argentinien – Ist die Titelverteidigung möglich?

2022 krönte Lionel Messi seine Karriere mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Seine Fußballschuhe hat der mittlerweile 38-Jährige immer noch nicht zur Seite gelegt. Stattdessen führte er die Albiceleste als erfolgreichster Torschütze (8) durch die Qualifikation.

Die Geschwindigkeit und den Antritt vergangener Tage bringt der Spieler von Inter Miami nicht mehr auf das Feld. Dafür ist der ehemalige Barca-Star die Bedingungen in den USA gewohnt. Zudem sind die Kreativität und der Abschluss weiterhin exzellent.

Anders als Brasilien leistete sich die argentinische Auswahl kaum Missgeschicke. Der dreifache Weltmeister verlor nur vier der 18 Qualifikationsspiele. Am Ende führten die Weiß-Himmelblauen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf Ecuador an.

Darüber hinaus gewann Argentinien die letzten beiden Ausgaben der Copa America (2021, 2024). Lionel Scaloni begleitet den Titelverteidiger von der Seitenlinie. Seine Siegquote liegt um die 70 Prozent – nicht schlecht für einen einst als Interims-Trainer gedachten Mann.

Gemeinsam mit Frankreich und Spanien bildet Argentinien das Trio an der Spitze der FIFA Weltrangliste. Insofern gibt es kaum Zweifel an den Ambitionen. Dennoch gibt es Nationen, die im Vergleich der WM 2026 Sieger Quoten besser abschneiden.

Verantwortlich dafür könnte der Turnierbaum sein. Bereits in der Gruppenphase bekommt es die Albiceleste mit Uruguay zu tun. Sollte der Gruppensieg verpasst werden, droht bereits in der ersten K.O.-Runde ein Aufeinandertreffen mit Spanien.

Nicht ohne Grund tauchen diese WM Teams im engeren Favoritenkreis auf. Sollten Spanien und Argentinien ihre jeweiligen Gruppen gewinnen, könnten sie erst im Finale aufeinandertreffen. Gleiches gilt für Frankreich und England.

🇵🇹 Portugal – Sehnsucht nach dem ersten Titel

Zum siebten Mal in Folge hat der Europameister von 2016 das Ticket für die WM-Endrunde gezogen. Stilvoller, als durch einen 9:1-Kantersieg gegen Armenien hätte es kaum gelingen können.

Mit 41 Jahren steht Cristiano Ronaldo immer noch im Aufgebot einer Nationalmannschaft, die sich vor Talent kaum retten kann. Seine Rolle ist nicht mehr die Größte, die Teamkollegen dafür umso besser. 2025 gewann die Selecao das Quinas zum zweiten Mal nach 2019 die Nations League.

Cheftrainer Roberto Martinez gilt als variabler Übungsleiter, der zwischen verschiedenen Systemen wechselt. Immer wieder ist er auch für eine taktische Überraschung zu haben. Zudem kennt er die Bühne gut – mit Belgien erreichte er 2018 das WM-Halbfinale und führte die FIFA-Weltrangliste an.

Zugelost wurden den Portugiesen eine machbare Gruppe. Neben Usbekistan und der Dominikanischen Republik Kongo ist Kolumbien einer der drei Kontrahenten. Sofern der Gruppensieg gelingt, hat die Selecao da Quinas einen potenziell förderlichen Pfad bis ins Halbfinale.

Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft 2026?

Zwischen 1962 und 2014 hat die deutsche Nationalmannschaft bei jeder Weltmeisterschaft mindestens das Viertelfinale erreicht. Die DFB-Auswahl zählte in dieser Zeit zu den konstantesten Top-Nationen auf den Fußball-Planeten.

2026 reist das Team von Julian Nagelsmann allerdings eher als Titelkandidat der zweiten Reihe an. 2018 schieden die Männer mit dem Adler auf der Brust ebenso in der Gruppenphase aus wie vier Jahre später in Katar.

Eigentlich sah die Qualifikationsgruppe relativ einfach aus. Die 0:2-Niederlage in Bratislava brachte dann nochmal Spannung rein. Am Ende verhinderte die DFB-Auswahl die Playoffs und zeigte eine klare Leistungssteigerung.

In der letzten Länderspielpause fügte die Nagelsmann-Elf ihrem Konto zwei Siege hinzu. Siege gegen Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) verlängerten die laufende Siegesserie auf sieben Begegnungen.

Dieses Momentum könnte eine entscheidende Rolle spielen. Schon die letzten Weltmeister brachten gute Form- und Ergebniskurven mit zur Endrunde, oder bauten dort ein Momentum auf.

Vom vierfachen Weltmeister ist offensiver und zugleich unterhaltsamer Fußball zu erwarten. Kreativspieler wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala sind ausschlaggebend für einen tiefen Lauf. Darüber hinaus startet die DFB-Elf in einer machbaren Gruppe und könnte bis auf Frankreich vielen großen Nationen aus dem Weg gehen.

Bei welchem ​​Buchmacher sollte man auf den Weltmeister 2026 wetten?

Welche Nationalmannschaften haben Außenseiterchancen?

Nach diesen sechs Nationalmannschaften taucht eine weitere Gruppe mit etwas höheren WM 2026 Sieger Quoten auf – Außenseiter, bei denen etwas mehr zusammenkommen muss. Zugleich können diese Auswahlmannschaften den Turnierverlauf entscheidend beeinflussen.

🇧🇷 Brasilien – Schafft Carlo Ancelotti eine gute Basis?

Die Selecao dürfte eine der Nationen sein, die sich über das ausgeweitete Teilnehmerfeld gefreut hat. Brasilien tat sich in der südamerikanischen Qualifikation wesentlich schwerer als Argentinien und gewann nur acht der 18 Begegnungen.

Vor dem neuen Format hätte der fünfte Platz eine Teilnahme an den Playoffs bedeutet. Durch das aufgeblähte Teilnehmerfeld mit 48 Startplätzen bei der Endrunde umging der fünffache Weltmeister diese zusätzliche Hürde.

Den Glanz vergangener Tage strahlt die Auswahl von Carlo Ancelotti zur Zeit nicht aus. 2014 schaffte es die Selecao ins Halbfinale – schied dort bekanntermaßen im Jahrhundertspiel gegen Deutschland aus (1:7).

Ansonsten scheiterte der alleinige Rekordweltmeister nach dem Titelgewinn 2002 in vier von fünf Versuchen an der Viertelfinal-Hürde. Um es 2026 dorthin zu schaffen, muss die Ancelotti-Elf ihre Gruppenphase sauber abschließen.

Einfach wird das nicht. Mit Marokko befindet sich einer der vier Halbfinalisten der vergangenen WM in derselben Gruppe. Darüber hinaus sind Schottland und Haiti den Brasilianern zugelost worden.

Einfacher wird es danach nicht. Gewinnen Vinicius Junior und seine Kollegen ihre Gruppenphase, warten als nächstes womöglich die Niederlande oder Japan. Der Turnierbaum hätte durchaus leichter ausfallen können.

Des Weiteren standen vor Carlo Ancelotti drei Trainer mit vollkommen unterschiedlichen Philosophien an der Seitenlinie. Noch ist unklar, wie die Selecao vom Italiener eingestellt wird. Somit schafft es der fünffache Weltmeister nur zu einem WM Geheimtipp.

🇳🇴 Schafft es Norwegen?

Nach über einem Vierteljahrhundert Abwesenheit meldet sich Norwegen auf der größten Fußballbühne zurück. Die Skandinavier wollen beweisen, dass ihre viel zitierte goldene Generation nun endlich bereit für den ganz großen Wurf ist.

Die Qualifikation meisterte die „Løvene“ überraschend souverän, was sie in der Weltrangliste einen ordentlichen Sprung nach vorne machen ließ. Die aktuelle Formkurve zeigt steil nach oben, auch wenn eine leichte Oberschenkelblessur von Kapitän Martin Ødegaard im letzten Testspiel den Fans kurzzeitig den Atem stocken ließ.

Nationaltrainer Ståle Solbakken setzt auf eine pragmatische, aber zielgerichtete Spielweise. Seine taktische Ambition ist klar definiert: Kompaktes Verteidigen im Kollektiv und blitzschnelles Umschalten, um die offensiven Ausnahmekönner bestmöglich in Szene zu setzen.

Die absolute Stärke der Norweger ist zweifellos die Weltklasse-Offensive, gepaart mit robuster skandinavischer Physis. Der Kader hat jedoch eine deutliche Schwachstelle: Während Angriff und zentrales Mittelfeld über europäisches Top-Niveau verfügen, fällt die Defensive qualitativ spürbar ab.

In der Gruppenphase warten durchaus machbare, aber unangenehme Aufgaben auf die Skandinavier. Besonders das Duell gegen Co-Gastgeber USA dürfte vor frenetischem heimischem Publikum zum ultimativen Härtetest für die norwegische Abwehr werden.

Sollte Norwegen die Gruppe überstehen, könnte im Achtel- oder Viertelfinale ein Schwergewicht wie Spanien oder England warten.

Wer sind die Überraschungskandidaten?

Ausgehend von den WM 2026 Sieger Quoten haben wir zusätzlich einige kurze Notizen zu möglichen Überraschungsteams für euch. Riskant, aber nicht unmöglich sind WM Tipps auf nachfolgende Nationen.

🇨🇭 Schweiz, man weiß ja nie!

Die Schweizer „Nati“ geht einmal mehr als klassischer Geheimtipp in ein großes Turnier. Kaum eine andere Nation ist in den letzten Jahren bei Endrunden so konstant, abgezockt und schwer zu schlagen gewesen.

Die Qualifikationsgruppe verlief gewohnt routiniert, weshalb sich die Eidgenossen weiterhin fest in den Top 15 der Weltrangliste etabliert haben. Die jüngste Form ist absolut stabil; das Team reist nach zwei souveränen Zu-Null-Siegen in der Vorbereitung mit breiter Brust nach Nordamerika.

Unter Trainer Murat Yakin hat sich die Mannschaft taktisch enorm weiterentwickelt und gefestigt. Yakins Ambition ist es, aus einer extrem stabilen Grundordnung heraus das Spiel zu kontrollieren, wobei das Team fließend zwischen Dreier- und Viererkette wechseln kann.

Das Herzstück der Schweiz ist die herausragende Achse um Torhüter Gregor Kobel, Abwehrchef Manuel Akanji und Mittelfeld-Motor Granit Xhaka. Einzig im Sturmzentrum fehlt manchmal die absolute Weltklasse, zumal Breel Embolo immer wieder mit kleineren Verletzungssorgen zu kämpfen hat.

Die zugeloste Gruppe verlangt den Schweizern jedoch direkt ab dem ersten Spieltag alles ab. Mit Argentinien wartet unter anderem der amtierende Weltmeister auf die Nati – ein Gegner, der vor allem die Schweizer Defensive und Disziplin maximal fordern wird.

Überstehen sie die Vorrunde, ist der Schweiz traditionell alles zuzutrauen, selbst wenn im Viertelfinale absolute Top-Nationen wie Frankreich warten könnten.

🇳🇱 Niederlande

Ronald Koeman und die Niederlande sind ungeschlagen durch die Qualifikation marschiert. 2018 hatte der dreifache WM-Finalist das Endturnier verpasst. Vier Jahre später führte Louis van Gaal die Oranje wieder ins Viertelfinale.

Seit 2023 befindet sich Koeman in seiner zweiten Amtszeit. Sein bevorzugter Spielstil basiert auf vielen Angriffen über die Außen. Von dort aus sollen die dribbelstarken Flügelstürmer in gefährliche Zonen eindringen. Qualität ist vorhanden.

🇲🇦 Marokko

Marokko wurde bereits erwähnt. Der Gastgeber der vergangenen Afrikameisterschaft schrieb 2022 mit dem Einzug ins Halbfinale Geschichte. Auf dem Pfad dorthin räumte das Team von Walid Regragui Spanien und Portugal aus dem Weg.Nie zuvor hatte eine Auswahl vom afrikanischen Kontinent diesen Teil der K.O.-Phase erreicht. Dominanz strahlten die Löwen vom Atlas auch während der Qualifikation aus. Alle acht Spiele wurden gewonnen (22:2 Tore).

Empfehlungen für das Wetten auf den Weltmeister

Strategisches Vorgehen ist im Hinblick auf die WM 2026 Sieger Quoten unerlässlich. Die Teilnehmerzahl hat die Bedeutung der verschiedenen Turnierpfade erhöht. Gebt ihr vor dem Start eure Prognosen ab, bedenkt die möglichen Szenarien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten.

🕰️ Wetten vor und nach der Gruppenphase

Vor dem Turnier wetten: Der größte Vorteil liegt hier in den extrem attraktiven und hohen Quoten, selbst bei den klaren Favoriten. Der entscheidende Nachteil ist jedoch die Ungewissheit: Das tatsächliche Leistungsniveau, mögliche Verletzungen oder die Tagesform der Teams lassen sich nur schwer vorhersagen.

Nach der Gruppenphase wetten: Der klare Vorteil ist die deutlich bessere Sichtbarkeit. Sie kennen die bestätigte Form der Mannschaften und der finale Turnierbaum für die K.o.-Phase steht fest. Der Nachteil sind die naturgemäß gesunkenen Quoten, was jedoch durch eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Tipp kompensiert wird..

📊 Vergleicht Statistiken für euren WM 2026 Tipp

Die Analyse vergangener Turniere liefert klare Muster. Weltmeister wie Spanien 2010, Deutschland 2014 und Frankreich 2018 waren bereits vor dem Turnier in starker Form.

Auch Argentinien 2022 entwickelte während des Turniers ein klares Momentum. Ein stabiler Lauf ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Nehmt euch deshalb Zeit für die Analyse der vergangenen Ergebnisse aus den letzten beiden Jahren.

😲 Wetten auf eine Überraschung

Hier nochmal ein kurzer und allgemeiner Hinweis. Favoriten bieten Sicherheit, aber geringere Gewinne. Außenseiter haben ein höheres Risiko, aber großes Potenzial. Eine Mischung aus beiden Strategien ist oft sinnvoll.

Die Liste der bisherigen Weltmeister

Edition Sieger 1930 Uruguay 1934 Italien 1938 Italien 1950 Uruguay 1954 Deutschland 1958 Brasilien 1962 Brasilien 1966 England 1970 Brasilien 1974 Deutschland 1978 Argentinien 1982 Italien 1986 Argentinien 1990 Deutschland 1994 Brasilien 1998 Frankreich 2002 Brasilien 2006 Italien 2010 Spanien 2014 Deutschland 2018 Frankreich 2022 Argentinien

⁉️ FAQ

➡️ Wer sind die größten Favoriten für die WM 2026?

Spanien, Frankreich und England gelten als Top-Favoriten.

Frankreich und Argentinien bleiben ebenfalls gefährlich.

➡️ Wann sollte man auf den Weltmeister setzen?

Vor dem Turnier für bessere Chancen.

Nach der Gruppenphase für mehr Sicherheit.

➡️ Wie beeinflusst das neue Format die Prognosen?

Mehr Teams erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Überraschungen.

Der Turnierbaum wird wichtiger als je zuvor.

➡️ Welche Außenseiter sind besonders interessant?

Deutschland und Portugal haben die Möglichkeit auf einem förderlichen Pfad.