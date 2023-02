Super Bowl MVP Wettquoten

Im Super Bowl LVII treffen die Philadelphia Eagles im State Farm Stadium in Glendale/Arizona auf die Kansas City Chiefs. Auch in diesem Jahr wird, wie seit 1967, nach dem Spiel der Super Bowl MVP ausgezeichnet.

Es wurden bislang 41 Offensiv- und nur 10 Defensivspieler mit dem Titel ausgezeichnet. 31 Mal gewannen Quarterbacks die Wahl zum MVP. Dieser Trend zeichnet sich auch in den Super Bowl MVP 2023 Wettquoten der Buchmacher ab.

Die Wettanbieter schätzen in ihren Super Bowl MVP 2023 Wettquoten die Chancen der beiden Quarterbacks am besten ein. Danach folgen mit Travis Kelce, AJ Brown und DeVonta Smith drei Receiver.

Running Back Sanders und Linebacker Reddick sind derweil nur Außenseiter in den Super Bowl 2023 MVP Wettquoten.

Aktuelle Super Bowl MVP 2023 Wettquoten von bet365:

Patrick Mahomes: Favorit in den Super Bowl 2023 MVP Wetten

In den Super Bowl MVP 2023 Wettquoten liegt Chiefs-Quarterback Mahomes aktuell knapp vor seinem Eagles-Gegenpart Jalen Hurts. Der 27-Jährige konnte die Trophäe bereits 2020 gewinnen, als seine Chiefs sich gegen die 49ers aus San Francisco durchsetzten. Insgesamt spielt Mahomes in diesem Jahr seinen 3. Super Bowl.

In der Regular Season überzeugte er mit 5250 Passing Yards und 41 Touchdowns. Patrick Mahomes wurde als MVP der Regular Season gekürt. Einzig die starke Defense der Eagles, die zu einer der Stärksten in dieser Saison gehört, könnte Mahomes auf dem Weg zum Titel im Weg stehen.

Jalen Hurts: Wird er im ersten Super Bowl MVP?

Der gerade einmal 24-jährige Quarterback der Philadelphia Egales spielt erst seine dritte Saison in der NFL. Der Super Bowl wird darüber hinaus erst sein viertes Playoff-Spiel überhaupt sein.

Die Eagles setzten sich aber bislang in den Playoffs sehr deutlich gegen ihre Gegner durch, was nicht zuletzt auch an den guten Leistungen von Hurts lag.