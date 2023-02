Verrückte und kuriose Super Bowl Wetten 2023

Im Super Bowl 2023 geht es zwischen den Eagles und Chiefs um die wichtigste Trophäe der Welt im American Football. Das Spiel selbst ist in einen Tag voller Unterhaltung eingebettet. Perfekt also, dass es in den USA und auch in Österreich allerhand verrückte Super Bowl Wetten und Quoten gibt.

Verrückte Super Bowl Wetten: Farbe des Gatorade Showers

* Quoten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern. Nur in Österreich verfügbar.

Eine der großen Traditionen nach dem NFL-Endspiel ist das Ausschütten von Getränkeeimern voller Gatorade über dem Kopf des siegreichen Head Coaches. In den verrückten Super Bowl Wetten lässt sich genau darauf wetten. Favorit ist aktuell die Farbkombination Gelb/Grün - passend zum Super Bowl Favoriten Eagles.

Lustige Super Bowl Wetten auf die Halftime Show

Lustige Super Bowl Wetten gibt es in den USA auch auf die Halftime Show, die 2023 von Rihanna übernommen wird. So kann in den Staaten etwa darauf gewettet werden, welcher Song als erstes ertönt. Favorit ist Rihannas Klassiker „Don‘t Stop the Music“ vor „Stay“.

Doch in den Wetten auf der anderen Seite des Atlantik wird es noch deutlich verrückter. So können NFL-Fans zum Beispiel darauf wetten, ob Rihanna ihrem Freund A$AP Rocky auf der Super Bowl Bühne einen Heiratsantrag machen wird oder bekanntgibt, schwanger zu sein.

Weitere unterhaltsame Super Bowl Quoten gibt es für die Farbe von Rihannas erstem Outfit sowie für ihre Haarfarbe. Schwarz sowie schwarz/braun liegen hier im Übrigen jeweils vorne, falls sich jemand gewundert haben sollte.

Verrückte Super Bowl Wettquoten für Münzwurf & Hymne

* Quoten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern. Nur in Österreich verfügbar.

Auch abseits der Halftime Show sind die Super Bowl Wettquoten voll von verrückten Ideen. Wer kennt zum Beispiel schon die kuriose Super Bowl Wette auf den Ausgang des Münzwurfs? Da die Chancen für Kopf/Zahl bzw. Eagles/Chiefs jeweils exakt bei 50 Prozent stehen, sehen auch die Wettquoten exakt identisch aus.

Möglich sind auch verrückte Super Bowl Wetten auf die Länge der Hymne beim Wettanbieter Betway.

Länge der Nationalhymne über 126,5 Sekunden Quote 1.75 @ betway

Länge der Nationalhymne unter 126,5 Sekunden Quote 1.95 @ betway

* Quoten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern. Nur in Österreich verfügbar.

In den USA kann im Übrigen nach dem Desaster von Christina Aguilera bei der Hymne vor einigen Jahren darauf gewettet werden, ob mal wieder ein Wort vergessen wird.

Die wirklich verrücktesten Super Bowl Wetten aus den USA

Wer nun dachte, dass dies die verrücktesten Super Bowl Wetten sind, sieht sich getäuscht. Denn in den USA wird es noch einmal deutlich wilder. So kann etwa darauf gewettet werden, ob Tom Cruise mit einem Fallschirm im Stadion landet und den Spielball an die Schiedsrichter übergibt - leider sehen die Wettquoten hier wenig vielversprechend aus.