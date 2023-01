Wer gewinnt die Australian Open 2023? Wettquoten & Favoriten

Bei Nadal wird entscheidend sein, wie fit er in Down Under auftritt. Immer wieder werfen ihn hartnäckige Verletzungen zurück. Nadal gehört aber zweifellos immer zum engsten Favoritenkreis bei den Grand Slam Turnieren. Daher ist es keine Überraschung, dass El Matador auch in diesem Jahr bei den Australian Open Wettquoten im vorderen Bereich zu finden ist.