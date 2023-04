Wer gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich 2023? Favoriten & Wettquoten

Wer gewinnt Lüttich - Bastogne - Lüttich 2023?

Lüttich-Bastogne-Lüttich 2023 Favoriten & Wettquoten:

Die Lüttich-Bastogne-Lüttich 2023 Favoriten

Der Slowene hat am vergangenen Sonntag das Amstel Gold Race gewonnen und am Mittwoch auch den Fleche Wallonne. Gelingt ihm mit dem Sieg in Lüttich das „Ardennen-Triple“? Es spricht viel dafür. Form und Selbstvertrauen stimmen, zumal er in Lüttich bereits 2021 gewonnen hat. Dazu hat der Kapitän des UAE Emirates Team vor drei Wochen auch die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Keiner war in diesem Frühjahr besser.