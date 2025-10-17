Der Deutsche Klassiker steht vor der Tür – und Du hast jetzt die einmalige Chance, das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund mit einem unschlagbaren Vorteil zu erleben. Es ist das Duell der Giganten, der Kampf um die Spitze, und die Bühne für den größten Torjäger der Liga: Harry Kane.
100.00er-Quote bei Merkur Bets auf Kane: Super-Boost für Bayern vs. BVB Klassiker
100er-Quote bei Merkur Bets auf Kane! So nutzt Du den Super-Quotenboost für den FC Bayern vs. BVB Klassiker
Genau darum geht es in dieser spektakulären Aktion!
Das Mega-Angebot: 100er-Quote und 100% Einzahlungsbonus
Exklusiv für Dich als Neukunde wartet ein Super-Quotenboost der Extraklasse. Du glaubst, dass Tormaschine Harry Kane im Klassiker trifft? Dann sichere Dir jetzt die unglaubliche Mega-Quote von 100.00 für Deine erste Wette!
Und das Beste: Dein Risiko ist minimal. Schon ab einem Einsatz von nur 1€ kannst Du Dir 100€ Bonusguthaben sichern, wenn Kane das Netz zappeln lässt.
Als zusätzlichen Turbo-Start erhältst Du obendrauf einen 100% Merkur Bets Bonus bis zu 100€ mit Deiner ersten Einzahlung. Starte jetzt mit doppeltem Wettguthaben in die Welt der Sportwetten!
So sicherst Du Dir den Super-Quotenboost in 3 einfachen Schritten
Die Teilnahme ist einfach, aber wichtig: Der Boost gilt nur, wenn Du Dich über den zugehörigen Aktionslink registrierst und Dich an die folgenden Schritte hältst. Die Aktion endet pünktlich zum Spielbeginn am Samstag, den 18.10.2025 um 18:30 Uhr!
- REGISTRIEREN: Melde Dich an und verifiziere Dein neues Konto bei Merkur Bets.
- EINZAHLEN: Tätige Deine erste Einzahlung von mindestens 10€. Wähle dabei auch Deinen 100% Einzahlungsbonus aus.
- WETTE PLATZIEREN: Gib Deine Wette auf „Harry Kane trifft“ ab. Achte darauf, dass Du einen Mindesteinsatz von 1€ verwendest.
Wichtige Details
Damit Du alles richtig machst und Dir deinen Gewinn sicherst, beachte bitte diese entscheidenden Punkte:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Deine erste Wette, die Du nach der Registrierung platzierst.
- Der Einsatz: Der Mindesteinsatz beträgt 1€. Setzt Du mehr ein, erhöht das den Bonusgewinn aus dieser Aktion nicht.
- Auszahlung: Im Wettschein wird Dir nur die Standardquote angezeigt – keine Sorge! Bei einer erfolgreichen Wette erhältst Du die 100€ als Bonusguthaben gutgeschrieben.
- Umsatzbedingung: Das gewonnene 100€ Bonusguthaben muss anschließend 1x (innerhalb von 7 Tagen zu einer Mindestquote von 1.80) umgesetzt werden, bevor Du es Dir auszahlen lassen kannst.
Nutze diese einmalige Gelegenheit, den Klassiker zu einem echten Zahltag zu machen. Wenn Harry Kane liefert, kassierst Du – und das mit einer Wahnsinns-Quote von 100.00!