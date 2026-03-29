SPORT1 Betting 29.03.2026 • 18:52 Uhr Neukunden-Hammer bei Interwetten! Sichere dir zum Länderspiel Deutschland gegen Ghana den Quoten-Turbo: Quote 10,0 statt 1,27 auf einen Heimsieg. Jetzt zuschlagen!

Die Spannung steigt, das Flutlicht brennt! Wenn das DFB-Team heute Abend auf die „Black Stars“ aus Ghana trifft, geht es um mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Die Fans erwarten eine Machtdemonstration der Nagelsmann-Elf – und für dich könnte sich der Heimsieg jetzt so richtig lohnen.

Während die regulären Quoten kaum Value bieten, lässt Interwetten die Muskeln spielen und präsentiert einen Neukunden-Vorteil, der es in sich hat.

Der Quotenboost im Detail: Wahnsinns-Sprung für deinen Tipp

Wer auf die Favoritenrolle der deutschen Nationalmannschaft setzt, wird normalerweise mit einer eher mickrigen Rendite abgespeist. Deutschland ist in der aktuellen Formkurve – nach den starken Auftritten der letzten Monate – der haushohe Favorit. Ghana hingegen kämpft noch mit der Konstanz, was die Standardquote von 1,27 widerspiegelt.

Doch hier kommt der Quoten-Turbo ins Spiel: Interwetten schraubt die Quote für einen Sieg von Kimmich, Musiala & Co. auf massive 10,0 hoch! Das ist fast das Achtfache des ursprünglichen Marktwertes. Ein echtes Statement für alle, die noch kein Konto beim Traditionswettanbieter mit dem gelben Logo besitzen.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Deutschland vs. Ghana Heimsieg (1) 1,27 10,0

So sicherst du dir den Neukunden-Vorteil

Damit beim Wettschein-Ausfüllen nichts schiefgeht, haben wir dir den Weg zum Boost kurz und knapp zusammengefasst. Profitiere jetzt in wenigen Schritten:

Registrierung: Erstelle über unseren Link dein neues Wettkonto bei Interwetten.

Erstelle über unseren Link dein neues Wettkonto bei Interwetten. Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung (beachte die Mindesteinzahlung des Anbieters).

Tätige deine erste Einzahlung (beachte die Mindesteinzahlung des Anbieters). Wette platzieren: Wähle das Spiel Deutschland vs. Ghana und setze auf den Markt „Sieg Deutschland“ (Tipp 1).

Wähle das Spiel Deutschland vs. Ghana und setze auf den Markt „Sieg Deutschland“ (Tipp 1). Gewinn kassieren: Bei einem Sieg der deutschen Mannschaft wird dein Gewinn entsprechend der Boost-Quote gutgeschrieben.

➡️ Die Details zum Interwetten-Bonus finden Sie hier.

Wichtige Regeln für den Quotenboost

Wie bei jeder Promotion gibt es ein paar „Spielregeln“, die du beachten solltest, damit dein Pre-Match-Tipp gültig bleibt:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt exklusiv für Personen, die ihr erstes Konto bei Interwetten eröffnen.

Das Angebot gilt exklusiv für Personen, die ihr erstes Konto bei Interwetten eröffnen. Einsatzhöhe: Der Boost wird für exakt 5€ Einsatz berechnet. Höhere Einsätze werden zur Normalquote abgerechnet.

Der Boost wird für exakt berechnet. Höhere Einsätze werden zur Normalquote abgerechnet. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff der Partie als Einzelwette platziert werden.

Die Wette muss vor Anpfiff der Partie als Einzelwette platziert werden. Kein Cashout: Vorzeitiges Auswerten der Wette deaktiviert den Quoten-Turbo.