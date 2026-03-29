Die Spannung steigt, das Flutlicht brennt! Wenn das DFB-Team heute Abend auf die „Black Stars“ aus Ghana trifft, geht es um mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Die Fans erwarten eine Machtdemonstration der Nagelsmann-Elf – und für dich könnte sich der Heimsieg jetzt so richtig lohnen.
🚀 10,0-Mega-Quote! Interwetten zündet den Quoten-Turbo für Deutschland vs. Ghana
Während die regulären Quoten kaum Value bieten, lässt Interwetten die Muskeln spielen und präsentiert einen Neukunden-Vorteil, der es in sich hat.
Der Quotenboost im Detail: Wahnsinns-Sprung für deinen Tipp
Wer auf die Favoritenrolle der deutschen Nationalmannschaft setzt, wird normalerweise mit einer eher mickrigen Rendite abgespeist. Deutschland ist in der aktuellen Formkurve – nach den starken Auftritten der letzten Monate – der haushohe Favorit. Ghana hingegen kämpft noch mit der Konstanz, was die Standardquote von 1,27 widerspiegelt.
Doch hier kommt der Quoten-Turbo ins Spiel: Interwetten schraubt die Quote für einen Sieg von Kimmich, Musiala & Co. auf massive 10,0 hoch! Das ist fast das Achtfache des ursprünglichen Marktwertes. Ein echtes Statement für alle, die noch kein Konto beim Traditionswettanbieter mit dem gelben Logo besitzen.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Ghana
Heimsieg (1)
1,27
10,0
So sicherst du dir den Neukunden-Vorteil
Damit beim Wettschein-Ausfüllen nichts schiefgeht, haben wir dir den Weg zum Boost kurz und knapp zusammengefasst. Profitiere jetzt in wenigen Schritten:
- Registrierung: Erstelle über unseren Link dein neues Wettkonto bei Interwetten.
- Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung (beachte die Mindesteinzahlung des Anbieters).
- Wette platzieren: Wähle das Spiel Deutschland vs. Ghana und setze auf den Markt „Sieg Deutschland“ (Tipp 1).
- Gewinn kassieren: Bei einem Sieg der deutschen Mannschaft wird dein Gewinn entsprechend der Boost-Quote gutgeschrieben.
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Wichtige Regeln für den Quotenboost
Wie bei jeder Promotion gibt es ein paar „Spielregeln“, die du beachten solltest, damit dein Pre-Match-Tipp gültig bleibt:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt exklusiv für Personen, die ihr erstes Konto bei Interwetten eröffnen.
- Einsatzhöhe: Der Boost wird für exakt 5€ Einsatz berechnet. Höhere Einsätze werden zur Normalquote abgerechnet.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff der Partie als Einzelwette platziert werden.
- Kein Cashout: Vorzeitiges Auswerten der Wette deaktiviert den Quoten-Turbo.
Disclaimer: Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter check-dein-spiel.de. Es gelten die AGB von Interwetten.