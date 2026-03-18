SPORT1 Betting 18.03.2026 • 09:16 Uhr Sichere dir den Winamax Quotenboost für das Derby Köln gegen Gladbach. Nutze dabei die erhöhte Quote von 17,60 auf “beide treffen”. 18+ | AGB gelten

Am Samstag (21.3.) empfängt der 1. FC Köln in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach zum Derby. In der Tabelle sind die beiden Clubs ebenfalls Nachbarn: Köln belegt mit 25 Punkten den 14. Platz, Gladbach steht mit drei Zählern mehr auf dem Konto auf Rang 12. In neun der letzten zehn Duelle trafen jeweils beide Teams, der Tipp kann sich nun auch beim kommenden Aufeinandertreffen lohnen.

Tipp auf “beide treffen” mit Top-Quote sichern

Mit diesem Winamax Quotenboost wartet für den Tipp “beide treffen” eine besonders starke Quote. Wenn die Wette gewinnt, erhöht sich somit der Gewinn ebenfalls extrem. So läuft die Aktion:

Der Tipp: Beide treffen in dem Spiel.

Beide treffen in dem Spiel. Die geboostete Quote: Statt 1,60 erhältst Du die Quote 17,60

Mit dem Winamax Boost ist die Quote somit elfmal höher als die reguläre Wettquote auf “beide treffen”.

So sicherst du dir den Quotenboost Köln – Gladbach

Mit diesen einfachen Schritten klappt es mit dem Köln – Leverkusen Quotenboost bei Winamax:

Navigiere zur über unseren Link zur Winamax-Website Registriere dich als Neukunde und verifiziere dein Wettkonto Zahle nun mindestens 20€ ein Setze im Anschluss maximal 10€ auf den Tipp „beide treffen“. Bestätige den 1000er Boost im Wettschein, bevor Du die Wette platzierst.

Die Gewinnaufteilung: Sollte deine Wette gewinnen, schreibt Winamax dir zunächst den Gewinn zur regulären Quote (1,60) als Echtgeld gut. Den Mehrgewinn, der sich aus der Differenz zur Quote 17,60 errechnet, gibt es hingegen als Bonusguthaben auf dein Wettkonto. Dieses Bonusguthaben muss vor der Auszahlung mindestens einmal mit einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden.

Mit dem Winamax Quotenboost sicherst du dir somit die Chance auf einen hohen Gewinn. Bleib zudem aber auch immer auf dem neuesten Stand was die aktuellen Standard-Angebote des Buchmachers wie zum Beispiel den Winamax Bonus Cod betrifft. Diese Boost-Aktion ist allerdings nicht mit anderen Neukundenboni kombinierbar.

Konditionen vom Köln – Gladbach Quotenboost im Überblick

Die Promo gilt lediglich für die Einzelwette auf “beide treffen” im Spiel 1. FC Köln – Borussia Mönchengladbach in der regulären Spielzeit. Alle anderen Wettarten (Live-Wetten, Cashout) sind bei der Aktion ausgeschlossen. Der Quotenboost verliert seine Gültigkeit, sobald die Begegnung am 21. März angepfiffen wird.