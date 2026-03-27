Merkur Bets 10,0 Super Odds Boost für Türkei-Sieg gegen Rumänien am 26.03.26

SPORT1 Betting 26.03.2026 • 11:12 Uhr Die Spannung steigt! Sichere dir exklusiv bei Merkur Bets eine 10,0-Quote auf den Türkei-Sieg im WM-Playoff gegen Rumänien. Nur für Neukunden!

Im Kampf um das begehrte WM-Ticket bittet die Türkei im alles entscheidenden Playoff-Spiel Rumänien zum Tanz. Die Türken, die in der hart umkämpften Gruppe E hinter Spanien einen starken zweiten Platz belegten, strotzen nur so vor Selbstvertrauen. Nun wartet mit Rumänien – dem Dritten der Gruppe H hinter Österreich und Bosnien-Herzegowina – ein Gegner im heimischen Hexenkessel, der auf dem Papier absolut machbar erscheint.

Passend zu diesem Kracher-Duell hat Merkur Bets ein echtes Highlight für dich parat: Einen brachialen Quoten-Turbo für deinen Türkei-Tipp!

Der Quotenboost im Detail

Die Vorzeichen sind eindeutig: Die Türkei ist vor den eigenen heißblütigen Fans der Favorit. Das spiegelt sich auch in den herkömmlichen Pre-Match-Wettquoten wider, die einen Heimsieg aktuell mit einer überschaubaren 1,45 bewerten. Doch hier kommt der exklusive Neukunden-Vorteil von Merkur Bets ins Spiel!

Der Buchmacher dreht für dieses Match komplett an der Preisschraube und hebt die Quote für einen Sieg der türkischen Nationalmannschaft massiv an. Statt der regulären 1,45 schnappst du dir als neuer Spieler eine sensationelle 10,0-Quote auf den Türkei-Erfolg. Ein echter Value-Tipp, der deine potenzielle Auszahlung im Erfolgsfall vervielfacht!

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Türkei – Rumänien Sieg Türkei (1X2) 1,45 10,0

In 4 Schritten zum Quoten-Turbo

Profitiere vom Turbo und sichere dir jetzt diese Mega-Chance! So unkompliziert bist du beim Playoff-Spektakel dabei:

Registrierung: Eröffne über die Aktionsseite ein neues, kostenloses Wettkonto bei Merkur Bets.

Eröffne über die Aktionsseite ein neues, kostenloses Wettkonto bei Merkur Bets. Einzahlung: Lade dein frisch erstelltes Konto mit dem nötigen Startguthaben auf.

Lade dein frisch erstelltes Konto mit dem nötigen Startguthaben auf. Wette platzieren: Setze vor Spielbeginn (Pre-Match) exakt 5€ auf „Sieg Türkei“ im regulären 1X2-Markt.

Setze vor Spielbeginn (Pre-Match) auf „Sieg Türkei“ im regulären 1X2-Markt. Gewinn kassieren: Geht die Türkei als Sieger vom Platz, wird deine Wette mit der gigantischen 10,0-Boost-Quote abgerechnet!

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Wichtige Regeln im Überblick

Damit bei deiner Quali-Wette alles glattläuft, beachte bitte diese essenziellen AGB-Eckpunkte der Aktion:

Einsatzhöhe: Um sich für die Mega-Quote zu qualifizieren, muss der Einsatz exakt 5€ betragen.

Um sich für die Mega-Quote zu qualifizieren, muss der Einsatz betragen. Zielgruppe: Dieses Angebot gilt exklusiv für Neukunden von Merkur Bets.

Dieses Angebot gilt exklusiv für Neukunden von Merkur Bets. Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend vor Anpfiff der Partie (Pre-Match) abgegeben werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.