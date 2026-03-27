Schweiz – Deutschland: Quote 20,0 auf DFB-Sieg bei ODDSET!

SPORT1 Betting 26.03.2026 • 10:58 Uhr Mega-Boost zur WM-Vorbereitung! Sichere dir bei ODDSET Quote 20,0 statt 2,10 auf einen Sieg Deutschlands gegen die Schweiz. Nur für Neukunden – jetzt profitieren!

Die Spannung steigt, das Fußball-Fieber kehrt zurück! Wenn die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz trifft, ist es weit mehr als nur ein Nachbarschaftsduell. In der heißen Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft 2026 geht es für die DFB-Elf um Prestige, Abstimmung und ein klares Signal an die Konkurrenz.

Während Bundestrainer und Fans auf Tore hoffen, sorgt der Traditionsbuchmacher ODDSET für einen Paukenschlag auf dem Wettmarkt: Mit einem massiven Quoten-Turbo katapultiert der Anbieter die Siegquote für Deutschland in astronomische Höhen!

Der Quotenboost im Detail

Normalerweise wird Deutschland gegen die Eidgenossen als Favorit gehandelt, was sich in einer soliden, aber moderaten regulären Quote widerspiegelt. Doch für dieses Pre-Match-Highlight bricht ODDSET alle Regeln: Statt der herkömmlichen 2,10 sicherst du dir als Neukunde eine spektakuläre 20,0 Quote. Das bedeutet eine Steigerung um fast das Zehnfache! Wer an den Erfolg der deutschen Elf glaubt, findet derzeit auf dem gesamten Markt kaum ein attraktiveres Angebot, um mit minimalem Einsatz das Maximum an Spannung herauszuholen.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Schweiz vs. Deutschland Sieg Deutschland (1) 2,10 20,0

So sicherst du dir den Neukunden-Vorteil

Du möchtest vom Turbo profitieren? Der Weg zur Mega-Quote ist denkbar einfach. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dir den exklusiven Deal zu sichern:

Registrierung: Erstelle über die ODDSET-Website oder App ein neues Wettkonto.

Erstelle über die ODDSET-Website oder App ein neues Wettkonto. Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung (beachte die Mindesteinzahlung des Anbieters).

Tätige deine erste Einzahlung (beachte die Mindesteinzahlung des Anbieters). Wette platzieren: Wähle das Spiel Schweiz gegen Deutschland aus und setze deine Pre-Match-Wette auf Sieg Deutschland .

Wähle das Spiel Schweiz gegen Deutschland aus und setze deine . Aktivierung: Achte darauf, dass der Quotenboost im Wettschein angezeigt und ausgewählt wird.

Achte darauf, dass der Quotenboost im Wettschein angezeigt und ausgewählt wird. Gewinn kassieren: Wenn Deutschland gewinnt, wird dein Gewinn entsprechend der Boost-Quote gutgeschrieben.

Bleib dazu auch immer über weitere Standard-Angebote des Buchmachers, wie den ODDSET Bonus, informiert.

Wichtige Regeln & Bedingungen

Wie bei jeder exklusiven Promotion gibt es ein paar Eckpunkte, die du beachten solltest, damit dein Tipp reibungslos über die Bühne geht:

Zielgruppe: Dieses Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Einsatzhöhe: Der Boost wird für einen Einsatz von exakt 5€ berechnet. Höhere oder niedrigere Einsätze qualifizieren sich nicht für die Quote 20,0. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels (Pre-Match) platziert werden. Auszahlung: Gewinne aus dem Boost werden häufig als Bonusguthaben oder Gratiswetten gutgeschrieben – prüfe hierzu die aktuellen Details in deinem Konto.