Wahnsinns-Quotenboost: 20,0 auf Bayern-Sieg bei Real Madrid!

SPORT1 Betting 06.04.2026 • 18:00 Uhr Das Giganten-Duell steht an! Sichere dir bei ODDSET den exklusiven Quoten-Turbo: 20,0 statt 2,15 auf einen Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid. Nur für Neukunden!

Die Spannung steigt… Europas Fußball-Elite blickt gebannt auf den Rasen, wenn im legendären Estadio Santiago Bernabéu der ewige Klassiker ansteht: Real Madrid empfängt den FC Bayern München.

Beide Teams haben in den letzten Wochen ordentlich Selbstvertrauen getankt und gehen mit breiter Brust in dieses Duell. Während die „Königlichen“ mit ihrer gnadenlosen Effizienz in der heimischen Liga glänzen, zeigt die Formkurve des deutschen Rekordmeisters nach dominanten und treffsicheren Auftritten ebenfalls steil nach oben.

Passend zu diesem absoluten Fußball-Festtag hat ODDSET ein Angebot geschnürt, das es in sich hat: Einen exklusiven Neukunden-Vorteil, der deine möglichen Erträge massiv in die Höhe schraubt!

Der Quotenboost im Detail

Wenn zwei absolute Schwergewichte des Weltfußballs aufeinandertreffen, sind die regulären Quoten meist dicht beieinander. Für einen Auswärtssieg der Münchner rufen die Buchmacher aktuell eine solide 2,15 auf. Doch hier kommt der Quoten-Turbo ins Spiel! ODDSET vervielfacht diese Standardquote für Neukunden und katapultiert sie auf eine sensationelle 20,0.

Das bedeutet für dich: Du bekommst massiven Value auf einen Bayern-Erfolg. Statt des regulären Ertrags hast du die Chance, mit einem festgeschriebenen Minimaleinsatz maximal vom ODDSET-Boost zu profitieren. Wer an die Durchschlagskraft der Bayern-Offensive glaubt, kommt an diesem Pre-Match-Angebot kaum vorbei.

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Real Madrid – FC Bayern München Sieg FC Bayern (2) 2,15 20,0

So sicherst du dir die 20,0-Quote

Profitiere vom Turbo und sei beim Anpfiff mit der Mega-Quote dabei. So einfach geht’s:

Registrierung: Eröffne über den offiziellen Aktionslink ein neues Wettkonto bei ODDSET.

Eröffne über den offiziellen Aktionslink ein neues Wettkonto bei ODDSET. Einzahlung: Lade dein Konto mit dem nötigen Guthaben auf (beachte dabei die allgemeine Mindesteinzahlung des Anbieters).

Lade dein Konto mit dem nötigen Guthaben auf (beachte dabei die allgemeine Mindesteinzahlung des Anbieters). Wette platzieren: Navigiere zum Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München und setze als Pre-Match-Wette exakt 5€ auf den Markt „Sieg FC Bayern“.

Navigiere zum Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München und setze als Pre-Match-Wette auf den Markt „Sieg FC Bayern“. Gewinn kassieren: Gewinnt der FC Bayern das Spiel nach der regulären Spielzeit, wird dein qualifizierender Einsatz mit der sensationellen 20,0-Quote abgerechnet und deinem Spielerkonto gutgeschrieben.

Verpasse keine weiteren spannenden Aktionen und informiere dich umfassend über den regulären ODDSET Bonus für Neukunden

Die wichtigsten AGB-Eckpunkte im Überblick

Damit bei deiner Wettabgabe alles glattläuft, sind hier die zentralen Spielregeln für den Quoten-Turbo zusammengefasst:

Zielgruppe: Die Aktion gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden aus Deutschland.

Die Aktion gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden aus Deutschland. Einsatzhöhe: Es müssen exakt 5€ Echtgeld auf den qualifizierenden Tipp platziert werden (kein Bonusguthaben, keine Gratiswetten).

Es müssen Echtgeld auf den qualifizierenden Tipp platziert werden (kein Bonusguthaben, keine Gratiswetten). Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Tipp vor dem offiziellen Anpfiff der Partie abgegeben werden. Live-Wetten sind von der Aktion ausgeschlossen.

Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Tipp vor dem offiziellen Anpfiff der Partie abgegeben werden. Live-Wetten sind von der Aktion ausgeschlossen. Zusatzbedingungen: Die Wette darf nicht mit anderen Tipps kombiniert oder vorzeitig per Cash-Out ausgewertet werden.