Schalke vs. KSC: Jetzt 20,0 Mega-Quote bei ODDSET sichern!

SPORT1 Betting 04.04.2026 • 18:00 Uhr Topspiel auf Schalke! Der KSC kommt und ODDSET zündet den Quoten-Turbo. Sichere dir als Neukunde jetzt eine sensationelle 20,0-Quote (statt 1,50) auf Heimsieg S04. Nur 5€ Einsatz!

Die Spannung steigt in Gelsenkirchen! Wenn der FC Schalke 04 auf den Karlsruher SC trifft, knistert es in der Veltins-Arena gewaltig. Königsblau will vor heimischer Kulisse unbedingt dreifach punkten, um den eigenen Fans ein Fußballfest zu bieten und wichtige Zähler im Klassement zu sammeln.

Der KSC reist jedoch mit einer stabilen Formkurve und breiter Brust an, was dieses Traditionsduell zu einem echten Kracher macht.

Der Ausgang ist völlig offen – doch genau für dieses Highlight schnürt der renommierte Buchmacher ODDSET jetzt ein unwiderstehliches Paket: Ein genialer Quoten-Turbo macht das Topspiel für dich noch heißer!

Der Quotenboost im Detail: 20,0 statt 1,50 auf Heimsieg S04!

Bist du von einem starken Auftritt und einem Heimsieg der Knappen überzeugt? Dann hat ODDSET den perfekten Neukunden-Vorteil für dich parat. Normalerweise liegt die reguläre Quote für einen Erfolg von Schalke 04 bei eher konservativen 1,50. Doch mit dieser exklusiven Aktion katapultiert der Bookie diesen Wert für dich auf sagenhafte 20,0!

Das bedeutet: Du profitierst von einem gewaltigen Quoten-Turbo und maximierst deinen potenziellen Gewinn bei einem sehr überschaubaren Einsatz. Ein absolut starkes Angebot für alle, die an Königsblau glauben und mitfiebern wollen.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote FC Schalke 04 vs. Karlsruher SC Sieg Schalke 04 (1X2) 1,50 20,0

In 4 Schritten zur Mega-Quote

Profitiere vom Turbo und sei rechtzeitig zum Anpfiff dabei. So einfach sicherst du dir die erhöhte Quote:

1. Registrierung: Eröffne als Neukunde ein neues Wettkonto bei ODDSET.

Eröffne als Neukunde ein neues Wettkonto bei ODDSET. 2. Einzahlung: Lade dein Konto sicher auf (beachte die Mindesteinzahlung für den Willkommensbonus).

Lade dein Konto sicher auf (beachte die Mindesteinzahlung für den Willkommensbonus). 3. Wette platzieren: Setze exakt 5€ als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Schalke 04“.

Setze exakt 5€ als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Schalke 04“. 4. Gewinn kassieren: Wenn die Schalker den KSC besiegen, wird dein Gewinnertrag auf Basis der 20,0-Mega-Quote abgerechnet!

Bleib dazu auch immer über weitere Standard-Angebote des Buchmachers, wie den ODDSET Bonus, informiert.

Wichtige Spielregeln im Überblick

Damit alles reibungslos abläuft, behalte diese AGB-Eckpunkte im Hinterkopf:

Zielgruppe: Diese Aktion gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Diese Aktion gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Exakter Einsatz: Um dich für den Quoten-Turbo zu qualifizieren, musst du exakt 5€ auf den Heimsieg setzen.

Um dich für den Quoten-Turbo zu qualifizieren, musst du auf den Heimsieg setzen. Zeitrahmen: Der Tipp muss zwingend als Pre-Match-Wette vor dem offiziellen Anpfiff der Partie abgegeben werden. Live-Wetten oder Cash-Out-Funktionen sind für diesen Boost ausgeschlossen.

🏆⚽Jetzt auf Schalke 04-Sieg wetten >> Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Es gelten die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von ODDSET. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Hilfe und Beratung findest du kostenlos und anonym unter www.bzga.de.

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