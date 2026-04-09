Winamax Quotenboost: 17,00 auf Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen (11.04.)

SPORT1 Betting 09.04.2026 • 18:00 Uhr Entdecke alle Informationen zum aktuellen Quoten-Boost für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Jetzt Details lesen. 18+ | AGB gelten

Ein spannendes Aufeinandertreffen in der Bundesliga steht kurz bevor. Wenn der Ball rollt, blicken Fußballfans gespannt auf das hochklassige Duell. Passend zu diesem Event gibt es auf dem Sportwettenmarkt interessante Aktionen zu entdecken.

Wer sich für das Spiel interessiert, stolpert aktuell vielleicht über einen speziellen Quoten-Boost. In diesem Artikel beleuchten wir das spezifische Angebot genauer, bei dem sich die Siegquote für das Heimteam massiv erhöht. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Konditionen für Neukunden.

Winamax Quotenboost: Deutliche Erhöhung auf den Heimsieg

Für die bevorstehende Begegnung hat der Wettanbieter ein spezielles Angebot für deutsche Kunden geschnürt. Der reguläre Wert für einen Sieg der Borussia liegt ursprünglich bei 1,54. Durch die aktuelle Aktion springt diese Zahl jedoch auf 17,00. Damit richtet sich das Angebot gezielt an Nutzer, die einen Erfolg der Schwarz-Gelben in der regulären Spielzeit erwarten.

Um das Ganze übersichtlicher zu gestalten, findest du hier die genauen Werte im direkten Vergleich. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht den Unterschied zwischen den Standardquoten und dem erhöhten Wert.

Buchmacher Spiel Tipp Reguläre Quote Geboostete Quote Winamax Dortmund – Leverkusen Dortmund gewinnt 1,54 17,00

So nutzt du den Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen Quotenboost

Zunächst erfordert die Teilnahme eine vollständige Neuregistrierung über die ausgewiesene Landing Page des Buchmachers. Dort musst du dein Konto erstellen und anschließend deine Identität erfolgreich überprüfen lassen. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen ab 18 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland. Pro Person, Haushalt, IP-Adresse oder Zahlungsmittel darf das Angebot nur ein einziges Mal in Anspruch genommen werden.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die erste Kontoaufladung. Diese Einzahlung muss mindestens 20 Euro betragen und zwingend in einer einzigen Transaktion erfolgen. Gestückelte Beträge qualifizieren dich laut den Bedingungen leider nicht für die Aktion.

Danach geht es an die eigentliche Wettabgabe. Der maximale Einsatz für diesen speziellen Tipp beträgt genau 10 Euro. Wichtig ist, dass du den sogenannten „1000er Boost“ vor der Abgabe direkt im Wettschein aktivierst und für den Einsatz ausschließlich Echtgeld verwendest.

Weitere Details zur Gewinnauszahlung

Erfolgreiche Tipps unterliegen einer besonderen Regelung bei der Auszahlung. Gewinne aus der regulären Quote zahlt der Anbieter ganz normal als Echtgeld aus. Der restliche Betrag, der durch die erhöhte Quote entsteht, landet hingegen als Bonusguthaben auf deinem Spielerkonto.

Dieses zusätzliche Guthaben musst du im Anschluss noch einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umsetzen, bevor eine Auszahlung auf dein Bankkonto möglich ist. Grundsätzlich multipliziert das System die reguläre Quote automatisch mit dem Faktor 11, allerdings nur bis zu einer vorgegebenen Maximalquote von 25. Beachte außerdem, dass Live-Wetten, Mehrfachwetten sowie die Cashout-Funktion von der Aktion komplett ausgeschlossen sind. Das Angebot verfällt zudem automatisch mit dem Anpfiff der Begegnung am 11.04. um 15 Uhr 30.

Exklusivität und der Winamax Bonus

Wer sich für dieses spezielle Neukundenangebot entscheidet, verzichtet automatisch auf andere Promo-Aktionen. Der Boost lässt sich laut den Teilnahmebedingungen nicht mit anderen Angeboten kombinieren. Solltest du das spezielle Angebot für dieses Spiel nicht in Anspruch nehmen wollen, steht dir alternativ der reguläre Winamax Bonus Code für neue Spieler zur Verfügung. Beide Aktionen gleichzeitig zu nutzen, schließt der Buchmacher strikt aus.

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