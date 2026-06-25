Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Wett-News | Anzeigen>bet36: Die 4 besten Aktionen im Überblick - WM 2026

bet365 zur WM 2026: 4 Aktionen, die du kennen solltest

bet365 bietet zur WM 2026 vier starke Promotions: Early Payout, Sub On Play On, Spieltag-Special und Turnier-Challenge. Jetzt alle Aktionen im Detail entdecken.
bet36: Die 4 besten Aktionen im Überblick - WM 2026
bet36: Die 4 besten Aktionen im Überblick - WM 2026
© sport1
SPORT1 Betting
bet365 bietet zur WM 2026 vier starke Promotions: Early Payout, Sub On Play On, Spieltag-Special und Turnier-Challenge. Jetzt alle Aktionen im Detail entdecken.

Im bet365, vier Aktionen stehen bereit, die den Wett-Alltag während des Turniers aufwerten. Von frühzeitigen Auszahlungen über Spieler-Absicherung bis hin zu kostenlosen Tippspielen: Das Angebot ist breit gefächert und für verschiedene Wettprofile interessant. 

Wir haben alle vier Aktionen unter die Lupe genommen – pragmatisch, ohne Marketingblabla.

🏆⚽bet365 besuchen >>

bet365 Vorzeitige Auszahlung: 2 Tore Vorsprung – Wette gewonnen

Mit dieser Aktion sicherst du dir eine frühzeitige Auszahlung, sobald das von dir gewettete Team 2 Tore in Führung liegt – unabhängig vom Endresultat.

Wie funktioniert es?

  • Einzelwette: Liegt dein Team 2:0 vorne, wird die Wette sofort als gewonnen gewertet.
  • Kombi- oder Bet-Builder-Wette: Die betroffene Auswahl gilt als gewonnen, die restlichen Tipps laufen weiter.
  • Auszahlung erfolgt innerhalb von 15 Minuten.
  • Gilt nicht für Unentschieden-Tipps, Cash-Out-Wetten oder Enhanced Prices.

Voraussetzungen auf einen Blick

Kriterium
Details
Wettart
Vorspiel-Wetten, Full Time Result
Gültig bis
31. Dezember 2026
Wer?
Nur neue & berechtigte Kunden
Ligen
Premier League, Bundesliga, La Liga, Champions League u.v.m.

Fazit

Die Aktion macht Sinn für klare Favoritenwetten. Liegt dein Team schnell 2:0 vorne, ist dein Einsatz gesichert – auch bei einem späteren Comeback. Einfach, praktisch, solide.

An der Bet365 Aktion teilnehmen >>

18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten

bet365 Einwechslung+ – Dein Tipp läuft weiter, auch nach dem Auswechseln

Wird dein Spieler ausgewechselt, ist deine Wette nicht verloren. Sie geht automatisch auf den Ersatzspieler über – ohne Änderung der Quote.

So funktioniert es

  • Spieler ausgewechselt? Die Wette läuft auf seinen direkten Ersatz weiter.
  • Ziel vor Auswechslung erreicht? Wette wird sofort als gewonnen gewertet.
  • Verlängerung? Gilt bis einschließlich 19. Juli 2026 – dein Tipp läuft weiter.
  • Gilt nicht bei Cash-Out-Wetten oder wenn das Ergebnis bereits feststeht.

Verfügbare Märkte im Überblick

Kategorie
Märkte
Tore
First/Last/Anytime Goalscorer, Hat-Trick, Header, Schuss von außen
Karten & Platzverweise
1st Booked, Player Booked, Sent Off
Assists & Kombinationen
Player Assists, To Score or Assist
Torwart & Statistiken
Goalkeeper Saves, Shots, Shots on Target, Tackles, Fouls

Fazit

Ideal für WM-Wetten auf Stammspieler, die oft früh rausgehen. Der Tipp überlebt die Auswechslung – die Quote bleibt gleich. Einfach auf das Sub On Play On-Symbol achten beim Tippen.

An der Bet365 Aktion teilnehmen >>

18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten

bet365 Spieltag-Special: Jeden Tag ein neues Angebot

Während der gesamten WM 2026 (11. Juni – 19. Juli) schaltet bet365 täglich ein neues Angebot frei. Jede Enthüllung ist gleichzeitig ein Los für eine wöchentliche Ziehung mit einem Topf von 100.000 € – insgesamt 600.000 € über das Turnier.

So nimmst du teil

  • Ab 10:00 Uhr die „Für Sie“-Seite aufrufen.
  • Tagesangebot über den Slider enthüllen.
  • Automatisch ein Los für die laufende Wochenziehung erhalten.
  • AGB des jeweiligen Tagesangebots vor Nutzung prüfen.

Was kannst du gewinnen?

Gewinnstufe
Wett-Credits
Stufe 1
100 €
Stufe 2
50 €
Stufe 3
20 €
Stufe 4
10 €
Stufe 5
5 €

Wichtig: Die Preise werden ausschließlich in Wett-Credits ausgeschüttet – kein Bargeld. Die Credits verfallen nach 7 Tagen und der Einsatz wird bei Gewinn nicht zurückgezahlt. Ein nettes Extra für aktive Tipper, aber kein Grund, das Wettbudget hochzuschrauben.

An der Bet365 Aktion teilnehmen >>

18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten

bet365 Turnier-Challenge: Bis zu 250.000 € beim WM-Tippspiel

Kein Einsatz, kein Risiko – die Turnier-Challenge ist ein reines Gratisspiel. Du tippst WM-Ergebnisse, sammelst Punkte und kannst dich auf vier Spieltags-Bestenlisten sowie der Gesamtrangliste platzieren.

So funktioniert es

  • Nach dem Login unter „Fußball – Gratisspiele“ teilnehmen.
  • Ergebnisse der WM-Spiele vor Spielbeginn tippen – keine Änderungen möglich, sobald das Spiel läuft.
  • Punkte nach korrekten Auswahlen sammeln und auf der Rangliste klettern.
  • Mit „Deine Ligen“ eine private Gruppe mit Freunden erstellen.

Preispool im Überblick

Kategorie
Max. Preisgeld
Spieltag 1, 2, 3 + Sechzehntelfinale
je bis zu 50.000 €
Gesamt-Bestenliste
50.000 €
Gesamtpreispool
bis zu 250.000 €

Wichtig: Bei Punktegleichstand wird das Preisgeld gleichmäßig aufgeteilt. Nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Gewinne werden in Wett-Credits ausgezahlt.

Da kein finanzieller Einsatz nötig ist, lohnt sich die Teilnahme für jeden WM-Tipper – ohne Wenn und Aber.

An der Bet365 Aktion teilnehmen >>

18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten

Enthält kommerzielle Inhalte 18+ | AGB gelten | Alle Links zu GAGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziertlücksspielanbietern sind Partnerlinks. Der Betreiber erhält bei Registrierung eine Vergütung.

check-dein-spiel.pngGGL.pngBÖG.png
Home
Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Zur Startseite