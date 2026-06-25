bet36: Die 4 besten Aktionen im Überblick - WM 2026

Im bet365, vier Aktionen stehen bereit, die den Wett-Alltag während des Turniers aufwerten. Von frühzeitigen Auszahlungen über Spieler-Absicherung bis hin zu kostenlosen Tippspielen: Das Angebot ist breit gefächert und für verschiedene Wettprofile interessant.
bet365 zur WM 2026: 4 Aktionen, die du kennen solltest
Wir haben alle vier Aktionen unter die Lupe genommen – pragmatisch, ohne Marketingblabla.
bet365 Vorzeitige Auszahlung: 2 Tore Vorsprung – Wette gewonnen
Mit dieser Aktion sicherst du dir eine frühzeitige Auszahlung, sobald das von dir gewettete Team 2 Tore in Führung liegt – unabhängig vom Endresultat.
Wie funktioniert es?
- Einzelwette: Liegt dein Team 2:0 vorne, wird die Wette sofort als gewonnen gewertet.
- Kombi- oder Bet-Builder-Wette: Die betroffene Auswahl gilt als gewonnen, die restlichen Tipps laufen weiter.
- Auszahlung erfolgt innerhalb von 15 Minuten.
- Gilt nicht für Unentschieden-Tipps, Cash-Out-Wetten oder Enhanced Prices.
Voraussetzungen auf einen Blick
Kriterium
Details
Wettart
Vorspiel-Wetten, Full Time Result
Gültig bis
31. Dezember 2026
Wer?
Nur neue & berechtigte Kunden
Ligen
Premier League, Bundesliga, La Liga, Champions League u.v.m.
Fazit
Die Aktion macht Sinn für klare Favoritenwetten. Liegt dein Team schnell 2:0 vorne, ist dein Einsatz gesichert – auch bei einem späteren Comeback. Einfach, praktisch, solide.
18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten
bet365 Einwechslung+ – Dein Tipp läuft weiter, auch nach dem Auswechseln
Wird dein Spieler ausgewechselt, ist deine Wette nicht verloren. Sie geht automatisch auf den Ersatzspieler über – ohne Änderung der Quote.
So funktioniert es
- Spieler ausgewechselt? Die Wette läuft auf seinen direkten Ersatz weiter.
- Ziel vor Auswechslung erreicht? Wette wird sofort als gewonnen gewertet.
- Verlängerung? Gilt bis einschließlich 19. Juli 2026 – dein Tipp läuft weiter.
- Gilt nicht bei Cash-Out-Wetten oder wenn das Ergebnis bereits feststeht.
Verfügbare Märkte im Überblick
Kategorie
Märkte
Tore
First/Last/Anytime Goalscorer, Hat-Trick, Header, Schuss von außen
Karten & Platzverweise
1st Booked, Player Booked, Sent Off
Assists & Kombinationen
Player Assists, To Score or Assist
Torwart & Statistiken
Goalkeeper Saves, Shots, Shots on Target, Tackles, Fouls
Fazit
Ideal für WM-Wetten auf Stammspieler, die oft früh rausgehen. Der Tipp überlebt die Auswechslung – die Quote bleibt gleich. Einfach auf das Sub On Play On-Symbol achten beim Tippen.
18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten
bet365 Spieltag-Special: Jeden Tag ein neues Angebot
Während der gesamten WM 2026 (11. Juni – 19. Juli) schaltet bet365 täglich ein neues Angebot frei. Jede Enthüllung ist gleichzeitig ein Los für eine wöchentliche Ziehung mit einem Topf von 100.000 € – insgesamt 600.000 € über das Turnier.
So nimmst du teil
- Ab 10:00 Uhr die „Für Sie“-Seite aufrufen.
- Tagesangebot über den Slider enthüllen.
- Automatisch ein Los für die laufende Wochenziehung erhalten.
- AGB des jeweiligen Tagesangebots vor Nutzung prüfen.
Was kannst du gewinnen?
Gewinnstufe
Wett-Credits
Stufe 1
100 €
Stufe 2
50 €
Stufe 3
20 €
Stufe 4
10 €
Stufe 5
5 €
Wichtig: Die Preise werden ausschließlich in Wett-Credits ausgeschüttet – kein Bargeld. Die Credits verfallen nach 7 Tagen und der Einsatz wird bei Gewinn nicht zurückgezahlt. Ein nettes Extra für aktive Tipper, aber kein Grund, das Wettbudget hochzuschrauben.
18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten
bet365 Turnier-Challenge: Bis zu 250.000 € beim WM-Tippspiel
Kein Einsatz, kein Risiko – die Turnier-Challenge ist ein reines Gratisspiel. Du tippst WM-Ergebnisse, sammelst Punkte und kannst dich auf vier Spieltags-Bestenlisten sowie der Gesamtrangliste platzieren.
So funktioniert es
- Nach dem Login unter „Fußball – Gratisspiele“ teilnehmen.
- Ergebnisse der WM-Spiele vor Spielbeginn tippen – keine Änderungen möglich, sobald das Spiel läuft.
- Punkte nach korrekten Auswahlen sammeln und auf der Rangliste klettern.
- Mit „Deine Ligen“ eine private Gruppe mit Freunden erstellen.
Preispool im Überblick
Kategorie
Max. Preisgeld
Spieltag 1, 2, 3 + Sechzehntelfinale
je bis zu 50.000 €
Gesamt-Bestenliste
50.000 €
Gesamtpreispool
bis zu 250.000 €
Wichtig: Bei Punktegleichstand wird das Preisgeld gleichmäßig aufgeteilt. Nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Gewinne werden in Wett-Credits ausgezahlt.
Da kein finanzieller Einsatz nötig ist, lohnt sich die Teilnahme für jeden WM-Tipper – ohne Wenn und Aber.
18+ | Nur für berechtigte Kunden | AGB gelten
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