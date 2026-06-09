WM 2026 Spieltag-Special von bet365 im Test: Lohnt sich die Aktion?

Der Anbieter bet365 wirbt aktuell mit dem „WM26 Spieltag-Special“ und einer verlockenden Zahl: Einem Gesamtpreispool von 600.000 €. Als langjähriger Beobachter der Sportwettenszene rate ich jedoch dazu, solche Summen pragmatisch zu betrachten. Was steckt wirklich im Detail hinter dieser Promotion?
WM 2026 Spieltag-Special: Lohnt sich die tägliche Klick-Routine?
Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.
Im Kern handelt es sich um ein Aktivitäts-Programm, das tägliche Überraschungsangebote mit einer klassischen wöchentlichen Lotterie verknüpft. Zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli können angemeldete Kunden jeden Tag ein neues Angebot „enthüllen“. Der Clou: Jede dieser Enthüllungen ist gleichzeitig ein Los für eine wöchentliche Ziehung.
Der Ablauf für Tipper:
- Loggen Sie sich ein und rufen Sie ab 10:00 Uhr morgens die „Für Sie“-Seite auf.
- Decken Sie das tägliche Angebot über den entsprechenden Slider auf.
- Sammeln Sie dadurch automatisch Teilnahmelose für die Ziehung der laufenden Woche.
- Prüfen Sie zwingend die individuellen AGB jedes aufgedeckten Tagesangebots, bevor Sie es nutzen.
Der wöchentliche Topf von 100.000 € wird breit gestreut. Anstatt weniger großer Gewinner gibt es viele kleine Gewinne. Die realen Preise für den Einzelnen sehen wie folgt aus:
Gewinnstufe pro Woche
Preis (in Wett-Credits)
Wichtige Beschränkung
Stufe 1
100 €
Maximal
Stufe 2
50 €
1 Preis
Stufe 3
20 €
pro Kunde
Stufe 4
10 €
und
Stufe 5
5 €
Ziehung
Das journalistische Fazit
Das Spieltag-Special belohnt in erster Linie Kundenbindung. Wer während der WM ohnehin regelmäßig Quoten vergleicht, sollte den täglichen Klick für das Extralos unbedingt mitnehmen.
Bleiben Sie jedoch realistisch: Sie gewinnen hier kein Bargeld. Die Preise werden in Wett-Credits ausgeschüttet. Diese können nicht ausgezahlt werden, verfallen strikt nach 7 Tagen und der ursprüngliche Einsatz der Credits wird bei einer gewonnenen Wette nicht mit ausbezahlt. Es ist eine nette Zugabe für aktive Spieler, aber definitiv kein Grund, das eigene Wettbudget künstlich in die Höhe zu schrauben. Behalten Sie die Kontrolle und wetten Sie besonnen.
Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.
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