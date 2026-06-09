WM-Promotion im Test: Die 250.000€ Turnier-Challenge

Zur anstehenden Weltmeisterschaft überbieten sich die Sportwettenanbieter traditionell mit neuen Aktionen. Als langjähriger Beobachter der Branche betrachte ich viele dieser Offerten eher nüchtern, da sie oft an komplexe Umsatzbedingungen geknüpft sind. Die neueste „Turnier-Challenge“ sticht jedoch positiv hervor. Sie bietet klare Strukturen, erfordert als Gratisspiel keinen finanziellen Einsatz und lockt mit einem beachtlichen Gesamtpreispool.
WM-Promotion im Fokus: Die neue Bet365 Turnier-Challenge unter der Lupe
Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.
Hier ist die genaue Aufschlüsselung der möglichen Gewinnsummen von bis zu 250.000 €:
Gewinnkategorie
Maximales Preisgeld
Anmerkung zur Ausschüttung
Einzelne Spieltage (4x)
Bis zu 50.000 €
Wird pro definiertem Spieltag vergeben
Gesamt-Bestenliste
50.000 €
Top-Preis für den Gesamtsieger am Turnierende
Gesamt-Preispool
Bis zu 250.000 €
Unterliegt einer möglichen Aufteilung bei Punktegleichstand
Der Ablauf in der Praxis ist logisch aufgebaut und kundenfreundlich gestaltet:
- Navigation: Nach dem Login im Kundenkonto finden Sie die Aktion unter der Rubrik „Fußball – Gratisspiele“.
- Tippabgabe: Sie prognostizieren die Ergebnisse der WM-Spiele. Ein entscheidendes Detail für Ihre Strategie: Tipps können nur vor Spielbeginn bearbeitet werden. Sobald die Begegnung live ist, sind Änderungen ausgeschlossen.
- Wertung: Punkte werden strikt nach der Anzahl der korrekten Auswahlen vergeben, welche Ihre Position auf der Bestenliste bestimmen.
Ein strategisch kluger Schachzug des Anbieters ist zudem die Einführung der Funktion “Deine Ligen“. Diese erlaubt es den Nutzern, geschlossene, private Ranglisten zu erstellen und sich im direkten Freundeskreis zu messen – eine sinnvolle Erweiterung für den sozialen Aspekt des Turniers.
Was Sie wissen müssen:
Es ist strikt nur eine Teilnahme pro Person erlaubt.
Tipper müssen zudem einkalkulieren, dass bei einem Punktegleichstand auf prämierten Plätzen das Preisgeld auf alle beteiligten Akteure gleichmäßig aufgeteilt wird.
Da die Teilnahme völlig separat von der normalen Wettabgabe erfolgt und kein finanzielles Risiko birgt, ist diese Challenge ein seriöses und gut durchdachtes Zusatzangebot für die Weltmeisterschaft.
Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.
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