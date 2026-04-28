Quote 20,00 auf Atlético vs Arsenal: ODDSET Quotenboost für über 1,5 Tore!

SPORT1 Betting 28.04.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei ODDSET die Mega-Quote von 20,00 statt 1,35 auf mehr als 1,5 Tore im Spiel Atlético de Madrid gegen Arsenal. Alle Infos zum exklusiven Angebot!

Die Spannung steigt, die Flutlichter sind bereit: Am 29. April 2026 kommt es zum mit Hochspannung erwarteten Kracher zwischen Atlético de Madrid und dem FC Arsenal. Ein Duell, das Taktik, Leidenschaft und Tore verspricht.

Und genau hierfür hat der staatliche Wettanbieter ODDSET einen echten Hammer für dich parat: Als Neukunde kannst du dir eine sensationelle Quote von 20,00 auf „Mehr als 1,5 Tore“ sichern! Lass dir diesen Neukunden-Vorteil nicht entgehen.

Ausgangslage: Ein Duell auf Augenhöhe

Historisch gesehen haben die Gunners mit sechs zu drei Toren in den direkten Duellen knapp die Nase vorn, was auf traditionell enge und umkämpfte Partien hindeutet. Auch die aktuellen Prognosen sehen keinen klaren Favoriten – ein Unentschieden liegt in der Luft. Entscheidend wird der Kampf um die Lufthoheit im Mittelfeld sein. Kann die defensivstarke Truppe von Atlético die gefürchteten Standardsituationen von Arsenal entschärfen? Oder setzt sich die Offensive am Ende durch? Bei dieser Konstellation sind Tore auf beiden Seiten mehr als wahrscheinlich!

Der Quotenboost im Detail: Von 1,35 auf 20,00!

Normalerweise steht die Quote für den Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ bei soliden 1,35. Ein realistischer Wert, aber kein Grund für Freudensprünge. ODDSET schaltet für alle Neukunden jedoch den Quoten-Turbo ein und katapultiert die Quote auf unglaubliche 20,00!

Das bedeutet konkret: Statt einem möglichen Gewinn von 6,75€ (5€ x 1,35) bei der regulären Quote, könntest du mit dem Boost und einem Einsatz von exakt 5€ einen potenziellen Gewinn von 100€ einfahren, sollte deine Wette erfolgreich sein. Ein massiver Unterschied, den du dir nicht entgehen lassen solltest!

Der ODDSET-Boost auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Atlético de Madrid vs. Arsenal Mehr als 1,5 Tore 1,35 20,00

So sicherst du dir die Hammer-Quote: Schritt für Schritt

Profitiere jetzt von diesem exklusiven Neukunden-Angebot. Der Weg zu deiner Top-Quote ist ganz einfach:

Registrieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert.

Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge.

Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Atlético de Madrid vs. Arsenal mit einem exakten Einsatz von 5€.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Atlético de Madrid vs. Arsenal mit einem exakten Einsatz von 5€. Gewinn kassieren: Fallen im Spiel mindestens zwei Tore, wird dein Gewinn basierend auf der Quote 20,00 abgerechnet. Freue dich über deinen satten Bonus!

Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo

Damit alles glatt läuft, beachte bitte diese entscheidenden Punkte aus den AGB:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren. Exakter Einsatz: Die Wette muss mit genau 5€ Echtgeld platziert werden.

Die Wette muss mit genau 5€ Echtgeld platziert werden. Pre-Match-Wette: Die qualifizierende Wette muss vor dem Anpfiff der Partie abgegeben werden.

Die qualifizierende Wette muss vor dem Anpfiff der Partie abgegeben werden. Zeitrahmen: Beachte den Aktionszeitraum, der auf der Webseite von ODDSET angegeben ist.

Worauf wartest du noch? Nutze diese einmalige Chance und gib dem Duell zwischen Atlético und Arsenal mit der Mega-Quote von ODDSET die richtige Würze!