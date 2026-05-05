Quote 20.00 auf Arsenal-Tor! ODDSET-Boost zum Champions League Kracher gegen Atlético

Die Spannung steigt, die Champions-League-Hymne ertönt bald wieder im Emirates Stadium! Am 05.05. um 21:00 Uhr kommt es zum absoluten Kracher in der Königsklasse: Der Arsenal FC empfängt die Defensiv-Künstler von Atlético de Madrid. Während die Gunners auf ihre Offensiv-Power bauen, wollen die Spanier wie gewohnt Beton anrühren. Doch trifft Arsenal trotzdem? Genau für dieses Szenario hat der staatliche Anbieter ODDSET einen unfassbaren Quoten-Turbo für Neukunden gezündet!
20ER QUOTE STATT 1,15! ODDSET-HAMMER: So profitierst du für ein Arsenal-Tor gegen Atlético!
Der Quotenboost im Detail: Ein Tor, das sich richtig lohnen kann
Normalerweise steht die Quote darauf, dass die treffsichere Offensive von Arsenal mindestens einmal zuschlägt, bei mickrigen 1,15. Ein Tipp, der kaum ins Gewicht fällt. Doch jetzt kommt ODDSET ins Spiel und katapultiert die Quote auf eine galaktische Höhe. Statt 1,15 bekommst du als Neukunde eine sensationelle Quote von 20,00! Das bedeutet: Mit einem Einsatz von nur 5€ könntest du dir im Erfolgsfall einen satten Gewinn von 100€ sichern, anstatt magerer 5,75€. Ein Unterschied, der jeden Fußballabend versüßen kann.
Der ODDSET Neukunden-Vorteil auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Fakten für dich in einer Tabelle zusammengefasst:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Arsenal FC vs. Atlético de Madrid
Arsenal trifft (Team-Tore 1: Über 0,5)
1,15
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach diesen vier Schritten und platziere deine Wette auf den Kracher in der Champions League:
- 1. Registrieren & Verifizieren: Eröffne über den Aktionslink ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Verifizierung ist unkompliziert und schnell erledigt.
- 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf, um deinen Wetteinsatz platzieren zu können.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Arsenal trifft“ (oder eine gleichwertige Bezeichnung) mit exakt 5€ Einsatz.
- 4. Mitfiebern & Gewinn kassieren: Lehn dich zurück, genieße das Spiel und wenn Arsenal trifft, wird dein Gewinn gemäß der Hammer-Quote von 20,00 abgerechnet.
Die wichtigsten Regeln im Überblick
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese entscheidenden Eckpunkte der Aktion:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Fester Einsatz: Der Wetteinsatz für den Quotenboost muss genau 5€ betragen.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 05.05. um 21:00 Uhr platziert werden (Pre-Match).
- Erste Wette: Nur deine erste platzierte Wette nach der Registrierung qualifiziert sich für die Aktion.
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Angaben ohne Gewähr.
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