26.11. CL-Kracher: Winamax Boostet Quote 19,0 auf Über 2,5 Tore Arsenal vs. FCB

Analyse des Winamax 1000er Quotenboosts für Neukunden zum Spiel Arsenal gegen FC Bayern am 26.11. Jetzt Quote 19,0 für ‚Über 2,5 Tore' sichern!

Das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München am 26. November 2025 verspricht ein Spiel auf Messers Schneide zu werden. Anders als viele spezifische „Sieg“-Wetten fokussiert ein aktuelles Sonderangebot von Winamax auf die Toranzahl – ein reizvolles Element für Fans und Sportwetten-Enthusiasten gleichermaßen.

Winamax, ein in Europa bekannter Wettanbieter, hat für das Topspiel eine aufsehenerregende Promotion für Neukunden aufgelegt, die eine gängige Wette drastisch aufwertet.

Analyse des 1000er Boosts

Das ausgewählte Ereignis für den sogenannten „1000er Boost“ ist diese Woche die Wette auf „Über 2,5 Tore im Spiel“. Angesichts der Offensivkraft beider Teams – Arsenal mit seiner dynamischen Angriffslinie und die Bayern, die traditionell in der Champions League selten torlos bleiben – ist diese Wette aus sportlicher Sicht realistisch. Die reguläre Quote für dieses Ergebnis lag bei 1,70.

Für neue Kunden, die sich über den Winamax Link registrieren, multipliziert der Anbieter diese Quote jedoch um den Faktor 11, was die Quote auf sensationelle 19,00 erhöht. Die maximal erhöhte Quote ist zwar auf 25 begrenzt, liegt hier aber mit 19,00 nur knapp darunter.

Die Eckdaten des Angebots

Um an dieser Aktion teilzunehmen, müssen Neukunden mindestens 18 Jahre alt sein, ihren Wohnsitz in Deutschland haben und ihr Konto vollständig verifizieren. Die Aktivierung des Boosts ist an einige klare Bedingungen geknüpft:

Mindesteinzahlung: 20 € in einer einzigen Transaktion.

20 € in einer einzigen Transaktion. Maximaler Einsatz: Die qualifizierende Wette darf maximal 10 € betragen.

Die qualifizierende Wette darf maximal 10 € betragen. Aktivierung: Der Boost muss direkt im Wettschein des ausgewählten Spiels vor der Abgabe aktiviert werden.

Der Boost muss direkt im Wettschein des ausgewählten Spiels vor der Abgabe aktiviert werden. Wettart: Nur Einzelwetten auf das genannte Tor-Ereignis vor Spielbeginn zählen.

Der Clou bei der Auszahlung ist die Aufteilung des Gewinns: Der Gewinnanteil, der der regulären Quote 1,70 entspricht, wird als Echtgeld ausgezahlt. Der überwiegende Zusatzgewinn, der sich aus der Erhöhung auf 19,00 ergibt, wird als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Umsatzbedingungen und Einschränkungen

Das Bonusguthaben muss anschließend nur einmalig (1x) zu einer sehr niedrigen Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung erfolgen kann. Diese geringe Umsatzanforderung ist für ein solches Bonusangebot ungewöhnlich nutzerfreundlich.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser spezielle Boost nicht mit dem Standard-Willkommensbonus von Winamax kombiniert werden kann. Wer sich für diesen Quotenboost entscheidet, verzichtet automatisch auf das klassische Neukundenangebot. Weitere Informationen zur Registrierung und den damit verbundenen Vorteilen für neue Nutzer bietet der Artikel, der den Winamax Bonus Code erläutert.

Die Aktion ist bis zum Anpfiff am 26. November um 21:00 Uhr gültig.