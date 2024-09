3 beste Bayern - Zagreb Champions League Wetten

Die besten Champions League Wetten für das Spiel Bayern München - Dinamo Zagreb am 1. Spieltag. Welche Quoten lohnen sich zum Start?

Die besten Champions League Wetten für das Spiel Bayern München - Dinamo Zagreb am 1. Spieltag. Welche Quoten lohnen sich zum Start?

Endlich wieder Champions League und damit auch Wetten auf die Königsklasse! Der FC Bayern startet mit einem vermeintlich einfachen Heimspiel in die Saison 2024/25.

In der Allianz Arena geht es gegen Dinamo Zagreb. Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der Bundesliga spricht vieles für eine Fortsetzung der Münchner Serie.

3 beste Bayern - Zagreb Wetten

Bayern - Zagreb Quoten: Selbstbewusstsein nach Schützenfest

Bei Holstein Kiel feierte der FC Bayern am letzten Spieltag einen dominanten 6:1-Sieg. Das Schützenfest sollte für ein noch größeres Selbstvertrauen beim Rekordmeister als ohnehin schon sorgen.

Die Offensive läuft bereits auf Hochtouren, in der Bundesliga steht die Tabellenführung und die Ansätze von Vincent Kompany sind bereits zu bewundern. Dementsprechend lohnt sich eine Wette auf Bayern kaum, immerhin aber in Kombination mit über 3,5 Toren. Bei bet365 gibt es dafür die Champions League Quote 1.83.