5 beste Bundesliga Wetten für FC Bayern - VfB Stuttgart

Die 5 besten Bayern - Stuttgart Wetten für das Bundesliga-Topspiel. Was sind die besten Wetten für den Süd-Klassiker am Samstag?

Während die Bayern ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, ist Stuttgart in dieser Spielzeit noch auf der Suche nach der Form.

Bundesliga Wetten: Beste Wetten für FC Bayern - VfB Stuttgart

Bayern - Stuttgart Wetten: Handicap-Sieg für die Bayern?

Trotzdem ist der FCB am Samstag der klare Favorit bei den Bundesliga Wetten. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass der VfB noch nicht wirklich in der Saison angekommen ist.

Bundesliga Wetten: Wie viele Tore fallen im Topspiel?

Bayern München gegen VfB Stuttgart ist ein echter Klassiker. In der Bundesliga stehen sich die beiden Clubs am Samstag das 111. Mal gegenüber.

Tore sind in dieser Begegnung fast schon garantiert. Der Schnitt liegt aktuell bei 3,2 Tore pro Partie. In den letzten zehn Partien lag er sogar bei 3,9 Treffern pro Duell.

Und auch in dieser Saison haben beide Teams in all ihren Spielen getroffen. Sollten, wie auch schon im letzten Aufeinandertreffen beide Teams treffen und über 2,5 fallen, bietet Betway eine Quote von 1,70.