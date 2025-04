5 beste Champions League Wetten für Barcelona - Inter

SPORT1 Betting 30.04.2025 • 06:00 Uhr Die 5 besten Barcelona - Inter Wetten für das Halbfinale in der Champions League. Wer gewinnt das Hinspiel am Mittwoch?

Nachdem Arsenal und PSG am Dienstag das erste Halbfinale bestritten haben, legen der FC Barcelona und Inter Mailand einen Tag später nach.

Das Hinspiel zwischen Barca und Inter findet am Mittwoch, den 30. April, um 21:00 Uhr im Estadi Olímpic Lluís Companys statt. Wer schafft die bessere Ausgangslage für das Rückspiel?

Wir blicken auf die Partie und stellen die fünf besten Wetten für FC Barcelona gegen Inter Mailand vor!

Champions League Wetten: Beste Wetten für Barcelona - Inter

Doppelte Chance: Überraschung in Barcelona?

Es ist das Duell der Bundesliga-Bezwinger! Der FC Barcelona hat Borussia Dortmund im Viertelfinale ausgeschaltet und Inter Mailand hat die Bayern rausgeworfen. Nun geht es also um den Einzug ins Finale!

Beide Teams spielen eine starke Saison. Barca steht in der Königsklasse bei zwei Niederlagen in 12 Spielen, während Inter sogar nur einmal verloren hat. Zu Hause ist Barcelona in der Königsklasse noch ungeschlagen und hat hier fünf von sechs Spielen gewonnen. Alles andere als ein Heimsieg wäre also schon eine kleine Überraschung.

Auf der anderen Seite hat sich Inter zu einer unangenehmen Auswärtsmannschaft entwickelt. In der Königsklasse haben sie die letzten drei Spiele in der Fremde in Folge gewonnen, darunter ein 2:1-Sieg in München.

Sollte es den Gästen gelingen, ein Unentschieden oder sogar einen Sieg zu holen, bietet bwin für die Doppelte-Chance-Wette eine Quote von 2.15.

Champions League Wetten: Stellt Barca die Weichen für das Finale?

Am Wochenende hat Hansi Flick mit der Copa del Rey den ersten Titel mit dem FC Barcelona gewonnen. Groß gefeiert wurde der Pokalsieg über Real Madrid allerdings nicht. Denn schon am Mittwoch steht die nächste große Aufgabe an.

Die starke Heimbilanz von fünf Siegen in sechs Heimspielen soll auch gegen Inter halten. Letztmals vor den eigenen Fans verloren die Katalanen im Dezember 2024 gegen Atletico Madrid.

Sollten Hansi Flick und seine Jungs auch das Hinspiel gegen Inter gewinnen, dabei aber insgesamt unter 3,5 Tore fallen, bietet Betano eine Quote von 2.60.

Tore auf beiden Seiten? Nur ein Team trifft am Mittwoch

Barca gegen Inter ist ein echter Klassiker auf der europäischen Bühne. Bereits 16-mal sind die Katalanen und die Nerazzurri aufeinandergetroffen. Letztmals war dies in der Gruppenphase der Champions League 2022/23 der Fall. Das Hinspiel ging 1:0 an Inter und das Rückspiel endete 3:3.

Aber auch im Halbfinale der Königsklasse (Saison 2009/10) haben sich Inter und Barca bereits duelliert – mit dem besseren Ende für die Italiener. Bei im Schnitt 2,6 Toren pro Duell ist erfahrungsgemäß kein Torfestival in Sicht. Und vor allem Inter überzeugt in dieser Spielzeit mit Defensive.

Für die Wette auf “Nur ein Team trifft” bietet bet365 eine Quote von 2.20.

Torwetten: Wer trifft anstatt Lewandowski?

Beim Sieg über Celta Vigo vor rund zwei Wochen hat sich Robert Lewandowski am Oberschenkel verletzt. So musste der Stürmer schon auf das Copa-Finale gegen Real verzichten und auch gegen Inter dürfte der Pole noch nicht wieder fit sein.

Gegen Madrid hat Hansi Flick deshalb auf Ferran Torres an vorderster Front gesetzt. Mit dem Ausgleich zum 2:2 hat sich der Einsatz auf jeden Fall gelohnt.

Aber auch Lamine Yamal hat mit zwei Vorlagen im Copa-Finale seinen Wert für die Offensive bewiesen. Sollte der Jungstar gegen Inter selbst treffen, bietet Interwetten eine starke Quote von 3.90!

Barca - Inter Quoten: Unter 2,5 Tore in Barcelona?

Die defensive Stärke von Inter haben wir bereits angesprochen – in der Vorrunde haben die Italiener nur ein Gegentor kassiert!

Auch die Bayern haben sich im Viertelfinale zeitweise die Zähne an dem Mailänder Abwehrbollwerk ausgebissen. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass es Barca ähnlich ergehen könnte. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das Hauptaugenmerk der Italiener zunächst auf der Defensive liegen wird.

Sollten deshalb am Mittwoch im gesamten Spiel weniger als 2,5 Tore erzielt werden, bietet Betway eine Quote von 2.30.