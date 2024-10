5 beste Champions League Wetten für Real Madrid - Borussia Dortmund

Die 5 besten Real Madrid - Borussia Dortmund Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Dienstag?

Die 5 besten Real Madrid - Borussia Dortmund Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Dienstag?

Am Dienstag kommt es in der Champions League zur Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Nun bietet sich im Rahmen des 3. Spieltags die Chance auf eine Revanche.

Der BVB ist blendend in die Königsklasse gestartet und führt die Tabelle nach zwei deutlichen Siegen an. Real hingegen hat bereits eine Niederlage auf dem Konto.

UEFA Champions League: Beste Wetten für Real Madrid - Borussia Dortmund

Real - BVB Wetten: Tore auf beiden Seiten?

Real Madrid gegen Borussia Dortmund ist fast schon ein moderner Klassiker auf der europäischen Bühne. Zwischen 2011 und 2017 sind die beiden Clubs in nahezu jeder Saison aufeinandergetroffen.

In vier der letzten fünf Begegnungen haben dabei beide Teams mindestens ein Tor erzielt. Lediglich im CL-Finale im Mai ist Real ohne Gegentor geblieben.

Mit zehn Toren in zwei Spielen hat sich der BVB in dieser Champions-League-Saison bereits in großer Torlaune präsentiert.