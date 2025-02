5 beste Champions League Wetten für Sporting - BVB

SPORT1 Betting 11.02.2025 • 07:00 Uhr Die 5 besten Sporting - BVB Wetten für die Zwischenrunde in der Champions League. Wer gewinnt das Hinspiel am Dienstag?

Die erste Liga-Phase der Champions League ist Geschichte! Jetzt geht es in der Zwischenrunde um die verbleibenden acht Plätze für das Achtelfinale!

Am Dienstag, 11. Februar um 21:00 Uhr, empfängt Sporting Lissabon Borussia Dortmund zum Hinspiel um den Einzug in die Runde der letzten acht Teams. Wer kann den Grundstein für das Weiterkommen legen?

Während der BVB in dieser Saison auf nationaler Ebene weit hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt, ist immerhin in der Königsklasse noch alles drin. Wir haben uns genauer mit der Partie Sporting gegen BVB beschäftigt und stellen die besten Champions League Wetten für das Spiel vor!

Beste Champions League Wetten für Sporting - BVB

CL Wetten: Weniger als 2,5 Tore im Hinspiel?

Obwohl der BVB die Vorrunde auf Platz 10 beendet hat und Sporting nur auf Rang 23 gelandet ist, sind die Hausherren der Favorit bei den Champions League Quoten der Buchmacher.

Zwar hat Sporting drei der letzten vier Champions-League-Partien verloren, doch dafür ist man in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen. Der BVB konnte sein letztes Duell in der Königsklasse gegen Shakhtar Donezk gewinnen, in der Bundesliga gab es aber nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen zu feiern.

Trotzdem glauben wir, dass die Westfalen in der Champions League anders auftreten und vor allem in der Defensive fokussierter agieren. Da es sich um das Hinspiel handelt, kann man davon ausgehen, dass beide Teams zunächst vorsichtiger ins Spiel gehen. Ein torarmer Spielverlauf ist also alles andere als unwahrscheinlich.

Hier bietet sich möglicherweise eine Unter-Wette an. Für den Tipp auf unter 2,5 Tore bietet bet365 eine Quote von 2.05.

Champions League Torwetten: Trifft Gyökeres erneut?

Die Dortmunder Hintermannschaft darf sich auf jeden Fall auf eine echte Herkulesaufgabe vorbereiten. Denn mit Viktor Gyökeres geht es gegen einen der heißesten Stürmer Europas.

Der Schwede steht wettbewerbsübergreifend bei 34 Toren in 34 Spielen. In der Königsklasse kommt er auf sechs Tore in sieben Spielen. Vor allem mit seinem Dreierpack gegen Manchester City hat er für Furore gesorgt.

Zwar musste Gyökeres im letzten Vorrundenspiel gegen Bologna aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen, doch am Wochenende feierte er gegen den FC Porto sein Comeback.

Bei den Champions League Quoten der Buchmacher ist der aussichtsreichste Kandidat für einen Treffer. Wenn Gyökeres auch gegen den BVB wieder erfolgreich ist, bietet Interwetten ebenfalls eine Quote von 2.05.

Sporting - BVB Wetten: Geht der BVB in Führung?

Der erste Auftritt des neuen BVB-Trainers, Niko Kovac, ist am Wochende bei der 1:2-Heimniederlage gegen Stuttgart misslungen. Nun steht der zweite Anlauf gegen Sporting an.

In der Champions League steht der BVB bislang bei fünf Siegen und drei Niederlagen. Aber auch in den Spielen, die verloren gingen, haben die Westfalen in der Regel gut losgelegt.

Von den acht Spielen der Vorrunde konnten sie in sieben Partien in Führung gehen – unter anderem auch gegen Real Madrid und Bologna. Das bedeutet, dass der BVB in allen vier Auswärtsspielen das erste Tor erzielt hat.

Sollte Dortmund auch in Lissabon das erste Tor der Partie schießen, bietet Betway eine Quote von 2.20.

Champions League Wetten: Tore auf beiden Seiten in Lissabon?

Beide Mannschaften haben in dieser Königsklasse schon für Achtungserfolge gesorgt. So konnte Sporting unter anderem Manchester City mit 4:1 besiegen und der BVB Celtic mit 7:1 bezwingen.

Tatsächlich hat der BVB bislang in jedem Champions League Spiel getroffen und stellt mit 22 Toren sogar die zweitbeste Offensive der Vorrunde. Aber auch Sporting war in allen acht Partien mindestens einmal erfolgreich.

Sollten am Dienstag ebenfalls Tore auf beiden fallen, gibt es bei bet-at-home eine Quote von 1.60.

Champions League Wettquoten: Punkteteilung in Lissabon?

Entsprechend der aktuellen Form dürfte Lissabon als Favorit in die Partie gehen. Ähnlich sehen es auch die Buchmacher mit ihren Champions League Quoten.

Allerdings muss der portugiesische Meister unter anderem auf Spielmacher Morten Hjulmand verzichten. Der Kapitän darf aufgrund einer Gelbsperre nur zuschauen. Auf der anderen Seite fehlt mit Felix Nmecha ebenfalls ein wichtiger Mann in der BVB-Zentrale.

Abgesehen von den letzten Ergebnissen lässt sich aber kein deutlicher Favorit ausmachen. Natürlich hakt es beim BVB in dieser Saison insbesondere auswärts. In der Bundesliga wurden in der Fremde erst zwei von zehn Spielen gewonnen. In der Königsklasse sind es immerhin zwei von vier.

Kovac und seine Jungs werden alles daran setzen, dass am Dienstag keine weitere Niederlage hinzu kommt. Wenn sich die beiden Mannschaften mit einem Remis trennen, steht bei bwin eine Quote von 3.60 auf dem Spiel!