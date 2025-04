5 beste Copa del Rey Wetten für FC Barcelona - Real Madrid

Am Samstagabend blickt die Fußballwelt nach Spanien. Denn im Finale der Copa del Rey stehen sich wieder einmal der FC Barcelona und Real Madrid gegenüber. Bereits zum 18. Mal findet der Clasico im Endspiel des wichtigsten spanischen Pokalwettbewerbs statt.

Zweimal sind die beiden Erzrivalen in dieser Saison bereits aufeinandergetroffen – und beide Male hat Barca den Clasico klar für sich entschieden. Doch das muss für Samstag nichts bedeuten.

Copa del Rey Wetten: Beste Wetten für Barcelona - Real Madrid

Copa del Rey Finale: Barca gewinnt den Clasico!

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass das Engagement von Hansi Flick beim FC Barcelona so eine Erfolgsgeschichte werden würde? Dem ehemaligen Nationaltrainer ist es gelungen, Barca zurück in die europäische Spitze zu führen, indem er die perfekte Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Stars geformt hat.

So stehen die Katalanen nicht nur im Copa del Rey Finale, sondern auch in der Liga auf Platz 1 und im Halbfinale der Champions League.

Zweimal ist der FCB in dieser Saison bereits auf die Königlichen getroffen – und beide Male wurde es deutlich. Im Liga-Hinspiel hat Barca 4:0 in Madrid gewonnen und auch das Finale der Supercopa haben die Katalanen im Januar mit 5:2 für sich entschieden.

Sollten Hansi Flick und seine Jungs auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden, bietet Interwetten eine Quote von 2.00.

Geht der Clasico in die Verlängerung?

Die letzten beiden Clasicos waren also eine deutliche Angelegenheit. In der Regel geht es beim Duell der Erzrivalen aber enger zu.

Das letzte Mal in die Verlängerung ging es beim Clasico im Halbfinale der Supercopa 2022. Sollte es auch am Samstag nach der regulären Spielzeit Remis stehen, bietet Bwin eine Quote von 3.80.