5 beste Formel 1 Wetten zum Abu Dhabi GP

Die Formel 1 Saison 2023 findet mit der Fahrt in den Sonnenuntergang von Abu Dhabi ihr Ende. Alle Entscheidungen sind bereits gefallen, was den F1-Zirkus nicht davon abhält, sich auf den finalen Höhepunkt zu freuen.

Die gesamte Saison verkam zu einer einzigen Verstappen-Show. Der Niederländer gewann alle bis auf drei Rennen. Auch zum Abschluss wieder?

Wir haben die besten 5 Formel 1 Wetten zum Abu Dhabi GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Abu Dhabi GP:

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Abu Dhabi GP?

Nach 18 Rennsiegen in 21 Grand Prix‘ 2023 stellt sich die Frage nach dem Triumph in Abu Dhabi eigentlich nicht. Max Verstappen ist und bleibt der große Favorit der Buchmacher, die Saison mit einem weiteren Sieg abzuschließen.

Da eine Formel 1 Wette auf Verstappen als Rennsieger keinen Value mit sich bringt, empfiehlt sich ein Tipp auf Sieg plus Schnellste Runde. Der Niederländer wird sich mit einem Knall (der guten Art) von den Fans verabschieden wollen. Die beste F1 Quote dafür gibt es beim Top-Buchmacher bet365 zu 1.80.

Ebenfalls spannend wird die Frage, wer wohl neben Verstappen auf dem Podium stehen könnte. Die besten Aussichten dafür hat unserer Meinung nach Lando Norris. Der Brite ist extrem konstant, fiel nur in Las Vegas zuletzt aus.

In den sechs Rennen zuvor standen fünf Podestplätze zu Buche. Bei Oddset platzieren wir zur Wettquote 1.85 einen Tipp auf ein Podium des McLaren-Piloten.

Abu Dhabi GP Quoten für Ferrari-Erfolge?

Auch Ferrari ist in Abu Dhabi einiges zuzutrauen. Schließlich waren zuletzt sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc mehr als solide unterwegs. Seit dem Niederlande GP sammelte Sainz acht von neunmal eine Top-6 Platzierung ein.

Die beste Quote für einen Top-6 Platz von Sainz gibt es in der bwin App zu einer 1.44. Da auch Leclerc mit sechs Top-6 Plätzen aus den letzten acht Rennen dabei ist, wetten wir auf Ferrari als punktbesten Konstrukteur. Dafür gibt es bei bet-at-home die risikoreiche, aber sehr starke Quote von 9.50.

Abschließend noch ein Blick auf die beiden Mercedes. Zeigen sich Red Bull und Ferrari erwartet stark, werden sich die Mercedes-Piloten hinten anstellen müssen. So fuhr Lewis Hamilton in den letzten vier Rennen nur einmal besser als Platz 7.

Auch George Russell ist mit drei Top-6 Platzierungen in sechs Versuchen nicht der Garant für viele WM-Punkte. Eine Wette auf „Beide Mercedes in den Top-6 - Nein“ bietet Interwetten zur Formel 1 Quote 1.90 an.