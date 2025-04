5 beste Formel 1 Wetten zum Bahrain GP 2025

SPORT1 Betting 12.04.2025 • 10:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Bahrain GP am 13. April 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 Bahrain Wetten für das vierte Saisonrennen?

In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag. Nur eine Woche nach dem Japan GP steht mit dem Großen Preis von Bahrain das nächste Rennen an. Das vierte Rennen der Saison 2025 startet am Sonntag, den 13. April, um 17:00 Uhr (MESZ).

Noch führt Lando Norris die Fahrerwertung an, doch mit seinem ersten Saisonsieg in Japan hat sich Weltmeister Max Verstappen zurückgemeldet.

Kann Red Bull an das letzte Rennwochenende anschließen oder schlägt McLaren in Bahrain zurück? Und wie schätzen die Buchmacher die Quoten ein? Das sind die besten Formel 1 Wetten für den Großen Preis von Bahrain!

Beste Formel 1 Wetten zum Bahrain GP

Formel 1 Wetten: Schlägt Lando Norris zurück?

Mit dem Erfolg von Max Verstappen in Suzuka stand in dieser Saison erstmals kein McLaren-Pilot ganz oben auf dem Podium. Und das, obwohl die Briten bekanntermaßen das schnellere Auto stellen.

Doch Max Verstappen ist es gelungen, die beiden McLaren über die gesamte Renndistanz hinter sich zu halten. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Lando Norris über seine eigene Leistung.

Andererseits hätten sowohl Norris als auch Piastri auf einer Strecke mit höherer Geschwindigkeit bzw. längeren Geraden wohl besser abgeschnitten.

Dieses Profil bietet der Bahrain International Circuit auf jeden Fall. Aus diesem Grund geht Lando Norris mit einer Quote von 2.35 bei Betano auch als Topfavorit auf seinen zweiten Saisonsieg in das Rennen.

Horner dämpft die Erwartungen an den Bahrain GP

Der erste Saisonsieg wurde bei Red Bull groß gefeiert. Zurecht, immerhin ist es Max Verstappen gelungen, die eigentlich schnelleren McLaren hinter sich zu halten. Hier ist dem Titelverteidiger definitiv die enge und nur mit wenig Überholmöglichkeiten ausgestattete Rennstrecke von Suzuka entgegengekommen.

In Bahrain dürfte das Rennen wesentlich schneller werden. Aus diesem Grund dämpfte Red-Bull-Teamchef Christian Horner im Vorfeld die Erwartungen an seinen Rennstall. Ein Blick auf die Quoten zeigt aber auch, dass Max Verstappen aktuell der einzig realistische Herausforderer der Briten ist.

Da der Tipp auf einen Top-3-Platz von Verstappen lediglich eine Quote von 1.65 einbringt, empfehlen wir die Wette auf Norris und Verstappen auf dem Podium. Bwin bietet für diese Wette eine Quote von 2.00.

Doppelsieg für McLaren beim Bahrain GP?

Nicht nur Christian Horner, auch zahlreiche andere Experten sehen in McLaren den absoluten Topfavoriten für den Bahrain GP.

Die höheren Temperaturen und die nicht weniger hohen Geschwindigkeiten dürften dem schnellsten Auto im Feld entgegenkommen. Im Grunde genommen kann sich McLaren eigentlich nur selbst schlagen.

In den letzten beiden Rennen in Shanghai und Suzuka sind sowohl Norris als auch Piastri beide Male auf das Podium gefahren.

Bei einer Betway-Quote von 1.36 scheint der Tipp auf beide McLaren in den Top 3 fast schon ein Selbstläufer.

Kommen die heißen Temperaturen Ferrari entgegen?

Die bisherige Saison war für Ferrari eine zum Vergessen. Nach einem 8. und einem 10. Platz beim Auftaktrennen in Melbourne und der Doppel-Disqualifikation in Shanghai fuhren die Renner aus Maranello auch in Japan nur hinterher.

Platz 4 in der Konstrukteurswertung nach drei Rennen ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Da ist der Sieg von Lewis Hamilton im Sprintrennen von China nur ein schwacher Trost.

Allerdings könnten Ferrari in Bahrain die hohen Temperaturen und der damit verbundene Reifenverschleiß entgegenkommen. Sollten am Sonntag sowohl beide Ferrari-Piloten als auch Max Verstappen in die Top 6 fahren, bietet bet365 einen Wett-Boost mit einer Quote von 2.30.

Geht es für Tsunoda in Bahrain in die Punkte?

Bei seinem Debüt im Cockpit von Red Bull musste Yuki Tsunoda noch Lehrgeld zahlen. Aber auch wenn es für den Lokalmatadoren in Suzuka nur für Platz 12 reichte, halten die Verantwortlichen bei Red Bull große Stücke auf den Japaner.

So soll Tsunoda mindestens bis zum Ende der Saison der Teamkollege von Max Verstappen bleiben. In Suzuka hat es für den Japaner noch nicht für die Top 10 gereicht. Sollte dies allerdings in Bahrain gelingen, bietet Interwetten eine Quote von 1.43.