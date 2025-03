5 beste Formel 1 Wetten zum China GP 2025

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 05:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum China GP am 23. März 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 China Wetten für das zweite Saisonrennen?

Nur eine Woche nach dem Saisonauftakt in Australien geht es in der Formel 1 mit dem Großen Preis von China weiter.

Im ersten Rennen der Saison konnte sich Lando Norris in der Regen-Lotterie von Melbourne Platz 1 sichern. Klar, dass die Teams, die leer ausgegangen sind, auf dem Shanghai International Circuit nachlegen wollen.

In Down Under war McLaren klar das stärkste Team, doch schon in China könnte sich ein anderes Bild zeigen. Kann McLaren erneut triumphieren oder hat die Konkurrenz bereits aufgeholt?

Beste Formel 1 Wetten zum China GP

Formel 1 Wetten: Siegt Norris auch beim China GP?

Lando Norris war beim Großen Preis von Australien der dominierende Akteur. Mit Pole-Position, schnellster Runde und dem Rennsieg ist der Brite überragend in die neue Saison gestartet.

Trotzdem drückte er anschließend auf die Euphoriebremse. Das erste Rennwochenende sei gut, aber nicht perfekt verlaufen. Ohnehin wolle er noch nicht an den WM-Titel denken, ehe ein Großteil der Saison absolviert ist.

Fest steht, dass der Brite trotz der Tiefstapelei auch beim China GP als Topfavorit an den Start geht. Sollte Norris in Shanghai triumphieren, bietet Betano eine Quote von 2,00.

Schnappt sich Norris in China die zweite Pole?

Auch wenn Oscar Piastri in Australien letztlich nur auf Rang 9 gelandet ist, war das Rennwochenende für McLaren ein gelungener Einstand. Immerhin sind beide Piloten aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen – ein Beweis für die aktuelle Überlegenheit der McLaren-Renner.

Das dürfte auch in China nicht groß anders sein. Zwar rechnet sich Red Bull ebenfalls eine bessere Performance als noch zum Auftakt in Down Under aus, doch bei den Formel 1 Wettquoten liegt McLaren auch im Qualifying vorne. Wenn sich Lando Norris im zweiten Rennen seine zweite Pole-Position schnappt, bietet bet365 eine Quote von 2,20.

Rettet Leclerc die Ferrari-Ehre beim China GP?

Der Saisonauftakt in Australien verlief für Ferrari enttäuschend. Letztlich fuhr Leclerc auf Rang 8 über die Ziellinie, während es Hamilton mit Platz 10 gerade noch in die Punkteränge schaffte.

Trotz des enttäuschenden ersten Rennwochenendes blickt Teamchef Fred Vasseur zuversichtlich auf den China GP. Demnach käme die Streckencharakteristik des Shanghai International Circuit Ferrari eher entgegen.

Da Lewis Hamilton noch mit Anpassungsschwierigkeiten in seinem neuen Auto kämpft, ruhen die Hoffnungen der Scuderia auf Charles Leclerc. Sollte der Monegasse auf das Podium fahren, gibt es bei Interwetten eine Quote von 2,65.

Kommt das Safety-Car wieder zum Einsatz?

Beim Regenchaos in Australien war das Safety-Car im Dauereinsatz. Gleich zu Beginn des Rennens sorgten mehrere Crashes dafür, dass Bernd Mayländer im Safety-Car auch 25 Jahre nach seinem Debüt in Australien jede Menge Kilometer sammeln konnte.

Zwar ist in China am Sonntag nach aktuellen Vorhersagen kein Regen zu erwarten, doch ganz unwahrscheinlich ist eine Safety-Car-Phase sicher nicht. Denn auch in der Vorsaison ging das Sicherheits-Fahrzeug beim Großen Preis von China 2024 mehrere Male auf die Strecke. Sollte am Sonntag eine virtuelle Safety-Car-Phase stattfinden, steht bei Interwetten eine Quote von 1,85 auf dem Spiel.

Kann Hülkenberg in Shanghai erneut auftrumpfen?

Nico Hülkenberg ist in der Saison 2025 der einzige deutsche Fahrer, der in der Königsklasse an den Start geht. Dabei konnte er gleich in seinem ersten Rennen nach seiner Rückkehr zu Sauber für eine Überraschung sorgen.

Denn in dem unterlegenen Sauber-Renner fuhr er mit Platz 7 in Australien ein überragendes Ergebnis heraus. Mit den sechs WM-Punkten hat er damit schon jetzt mehr Zähler geholt als das gesamte Sauber-Team in der Vorsaison. Allerdings kann er den chaotischen Rennverlauf realistisch einschätzen.Ohne die zahlreichen Safety-Car-Phasen hätte es wohl kaum für Platz 7 gereicht.

Trotzdem peilt Sauber natürlich auch in China wieder die Punkteränge an. Sollte Hülkenberg erneut in den Top 10 landen, gibt es bei Formel 1 Wetten von bet-at-home eine Quote von 4,90.