5 beste Formel 1 Wetten zum Las Vegas GP 2024

Die Formel-1-Saison 2024 biegt auf die Zielgerade ein! Nach seinen Big Points in Brasilien kann Max Verstappen schon am Sonntag in Las Vegas den nächsten WM-Titel perfekt machen!

Sollte der Niederländer gewinnen oder Lando Norris ausfallen, ist er in den letzten beiden Saisonrennen nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Damit Norris noch eine Chance auf den Titel hat, muss er also vor Verstappen landen.

Beste Formel 1 Wetten zum Las Vegas GP:

Formel 1 Wetten: Macht es Verstappen noch einmal?

Aufgrund der Dominanz in der ersten Saisonhälfte thronte der Niederländer aber die gesamte Zeit an der Spitze der Fahrerwertung. Genau in dem Moment, in dem es immer enger wurde, hat Verstappen mit einer Meisterleistung in Sao Paulo zurückgeschlagen.