5 beste Formel 1 Wetten zum Mexiko GP 2024

SPORT1 Betting 26.10.2024 • 09:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Mexiko GP am 27. Oktober 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Mexiko und welche F1 Wetten lohnen sich?

Nur eine Woche nach dem USA Grand Prix geht es in der Formel 1 am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko weiter. Fünf Rennen sind noch zu absolvieren und es scheint, als könnte sich Max Verstappen zum vierten Mal in Folge den Fahrertitel sichern.

Noch hat sein ärgster Konkurrent Lando Norris nicht aufgegeben, doch in den USA konnte der Titelverteidiger seinen Vorsprung noch einmal vergrößern.

Nutzt Norris in Mexiko seine vermeintlich letzte Chance, noch einmal Druck auf den Niederländer aufzubauen? Wir haben die 5 besten Wetten für die Großen Preis von Mexiko. Hier sind unsere Wetten mit den besten Quoten für Rennsieger, Top-Platzierungen und vieles mehr!

Formel 1 Wetten: Ein letztes Aufbäumen von Norris?

Wer im Sommer darauf gesetzt hätte, dass es im Laufe der Saison noch einmal spannend wird in der Fahrerwertung, wäre wahrscheinlich milde belächelt worden. Zu groß war die Dominanz von Verstappen und Red Bull in der ersten Saisonhälfte.

Doch seit der Sommerpause hat sich Lando Norris Stück für Stück an Verstappen heran gekämpft. 53 Zähler betrug der Abstand zwischenzeitlich nur noch. Nach dem Austin GP ist er aber wieder auf 57 Punkte angewachsen.

Um noch eine letzte Chance auf den Titel zu wahren, muss in Mexiko also ein Sieg her. Für Norris spricht, dass der Kurs in Mexiko McLaren besser liegen könnte als der in Austin.

Falls der Brite tatsächlich zurückschlagen kann und das Rennen am Sonntag gewinnt, bietet Interwetten eine Quote von 3,45.

Formel 1 Wetten: Landet Red Bull in den Top 6?

In Austin war es wieder einmal nichts mit einem Sieg für Red Bull Racing. Seit dem Großen Preis von Spanien wartet das einst erfolgsverwöhnte Team nun auf einen Grand Prix Erfolg.

Die Konstrukteurswertung wurde zwar schon aus der Hand gegeben, doch noch steht Verstappen in der Fahrerwertung ganz oben. Neun Rennen lang wartet das Team schon auf einen Sieg.

Traditionell liegt den Red-Bull-Rennern die Strecke in Mexiko. Allerdings könnte ihnen auch der hohe Reifenabrieb zu schaffen machen. Fraglich also, ob es für ganz oben reicht.

Fest steht, dass Sergio Perez bei seinem Heimrennen eine gute Performance zeigen will. Sollten beide Red-Bull-Piloten in den Top 6 landen, bietet bwin eine Quote von 2,55.

Formel 1 Wetten: Was hat Mercedes noch im Tank?

Wie einige andere Teams ist auch Mercedes in Austin mit einem neuen Update ins Rennen gegangen. Viel Aufschluss brachte dies bislang allerdings nicht, schließlich landeten beide Piloten im Laufe des Wochenendes in der Mauer.

Das soll in Mexiko natürlich besser werden. Letztes Jahr konnte Hamilton hier noch auf den 2. Platz und Russell auf Rang 6 fahren.

Das Podium scheint am Sonntag zwar außer Reichweite. Sollte es Mercedes hingegen erneut gelingen, beide Silberpfeile in den Top 6 zu platzieren, bietet bet-at-home eine Quote von 2,05.

Mexiko Formel 1 Wetten: Kann Ferrari die Pace halten?

Völlig überraschend hat sich die Scuderia Ferrari in Austin den Doppelsieg gesichert. Damit machen es die Italiener auch in der Konstruktionswertung noch einmal spannend.

In fünf der letzten sechs Rennen ist Charles Leclerc auf das Podium gefahren, zweimal stand er sogar ganz oben.

Sollte der Monegasse auch in Mexiko auf einem der ersten drei Plätze landen, bietet Betway eine Quote von 1,40.

Formel 1 Wetten: Pole-Position für Leclerc?

Die Chancen, dass Charles Leclerc auf dem Podium landet, stehen also vergleichsweise gut.

Generell hat Ferrari in Austin bewiesen, dass es auch ohne Update noch einmal nach vorne gehen kann.

Wenn die beiden Scuderia-Piloten im Qualifying fehlerlos bleiben, stehen die Chancen ebenfalls nicht schlecht, dass einer von ihnen auf Platz 1 ins Rennen geht.

Bereits im vergangenen Jahr konnte sich Leclerc in Mexiko die Pole-Position sichern. Wenn erneut ein Ferrari-Pilot am Sonntag in der Startaufstellung ganz vorne steht, bietet bet365 eine Quote von 2,87.