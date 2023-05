5 beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP

Nach dem Hochwasser-bedingten Rennausfall in Imola ist die Formel 1 an diesem Wochenende in Monte Carlo zu Gast. Beim Großen Preis von Monaco treffen sich die Schönen und Reichen der Welt. Daneben geht es natürlich um wichtige WM-Punkte für die 20 Fahrer.

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Monaco GP mit Quoten für den Sieger des Rennens, Ferraris Lokalmatador Charles Leclerc und noch viel mehr.

Beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP:

Beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP Sieger

Der Monaco GP sorgt in den Formel 1 Wetten Jahr für Jahr für Fragezeichen. Oft gewinnen die großen Namen, doch nirgendwo ist die Chance der Außenseiter größer, einmal einen Rennsieg einzutüten.

Als Meister der Stadtkurse gilt nicht erst seit seinen zwei Siegen 2023 Sergio Perez. Wiederholt er seinen Monaco-Sieg aus dem Vorjahr, gibt es dafür dank seiner F1 Sieg-Quote von 3.75 bei bwin eine gute Auszahlung - auch perfekt in Kombination mit dem aktuellen bwin Bonus.

So oder so ist die Chance groß, dass am Ende ein Fahrer der Roten Bullen auf dem Podium ganz oben steht. Schließlich teilt man sich die bisherigen fünf Siege untereinander auf. Geschieht dies erneut, gibt es dafür in den Formel 1 Wetten zum Monaco GP die Quote 1.50 bei bet-at-home.

Was erreicht Charles Leclerc beim Monaco GP?

Im Mittelpunkt wird am Wochenende Charles Leclerc stehen. Schließlich ist der Ferrari-Pilot gebürtiger Monegasse und wird damit eine besondere Motivation für sein Heimrennen mitbringen. Doch für den Rennsieg scheint sein Ferrari weiterhin nicht gut genug - vielleicht bleibt ihm die Pole Position als Wiedergutmachung. Der Buchmacher bet365 bietet für die Leclerc-Pole die Wettquote 2.75 an.

Spannend wird auch, wie sich Nico Hülkenberg auf einer ganz anderen Strecke schlägt. In Australien landete er in den Punkten und gehört in Monaco zu den Fahrern mit der größten Erfahrung. Diese ist hier besonders wichtig, sodass wir uns eine Top-10 Platzierung allemal vorstellen können. Bei bet3000 gibt es diese zur Quote 2.60 zum Wetten.

Beste Formel 1 Wetten auf Alonso in Monaco

Besonders laut äußerte sich im Vorfeld Fernando Alonso zum Monaco GP. So sei das Traditionsrennen in Monte Carlo seine größte Chance, 2023 ein Rennen zu gewinnen. Doch gegen die Übermacht der Red Bull sehen wir die Chancen auf einen Sieg nicht zu realistisch an.

Stattdessen könnte sich eine andere Wette bei betway umso mehr lohnen. Denn hier gibt es die starke Formel 1 Wettquote 3.00 dafür, dass die Topfahrer Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell und eben Fernando Alonso in den Top-10 landen!