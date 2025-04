5 beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP 2025

SPORT1 Betting 19.04.2025 • 12:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Saudi-Arabien GP am 20. April 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 Saudi-Arabien Wetten für das fünfte Saisonrennen?

Nach dem Großen Preis von Bahrain geht es in der Formel 1 am Sonntag, den 20. April, direkt mit dem Saudi-Arabien GP weiter.

Mit seiner Triumphfahrt in Bahrain hat Oscar Piastri den Abstand zu Spitzenreiter Lando Norris in der WM-Wertung auf drei Punkte verkürzt und damit den WM-Kampf offiziell eröffnet.

Die große Frage in Saudi-Arabien ist nun, ob er an diese Leistung anschließen kann und ob sein Teamkollege Norris zurückschlägt. Das sind die besten Formel 1 Wetten für den Großen Preis von Saudi-Arabien!

Beste Formel 1 Wetten zum Saudi-Arabien GP

Formel 1 Wetten: McLaren wieder auf Top-3-Kurs?

Mit seinem zweiten Saisonsieg hat Oscar Piastri den Abstand zu seinem Teamkollegen und WM-Führenden Lando Norris in Bahrain auf drei Punkte verkürzt.

Dank des fehlerfreien Start-Ziel-Sieges kann der Australier nun berechtigte Ansprüche im Kampf um die Fahrerkrone stellen. Wie zu erwarten, kamen den McLaren-Rennern in Bahrain die warmen Temperaturen entgegen. Das dürfte in Saudi-Arabien nicht anders sein.

Nicht zuletzt aus diesem Grund geht der britische Rennstall am Sonntag wieder als Topfavorit in den Grand Prix. In den letzten drei Rennen sind sowohl Norris als auch Piastri auf das Podium gefahren.

Sollte das in Dschidda erneut gelingen und beide McLaren in den Top-3 landen, winkt bei Bwin eine Quote von 1.47.

Formel-1-WM-Wetten: Ist Piastri jetzt der Topfavorit?

Die Saison ist noch jung, doch an der Spitze der WM-Wertung geht es so eng zur Sache, wie schon lange nicht mehr zu diesem Zeitpunkt.

Lediglich 14 Punkte trennen die ersten vier Piloten in der Gesamtwertung. Aktuell führt Lando Norris vor Oscar Piastri, Max Verstappen und George Russell.

Vor allem Oscar Piastri hat mit seinem zweiten Saisonsieg in Bahrain seine Hoffnungen auf den WM-Titel untermauert. Nach dem Start-Ziel-Sieg vom vergangenen Sonntag geht er auch in Dschidda wieder als Topfavorit ins Rennen.

Für einen Sieg des Australiers bietet Betano eine Quote von 2.27.

Top-3-Wetten: Kehrt Verstappen auf das Podium zurück?

In Bahrain konnte Max Verstappen nicht an seine starke Leistung von Suzuka anschließen. Mit seinem Red Bull war er nicht nur McLaren klar unterlegen. Hinzu kamen verpatzte Boxenstopps und die falsche Abstimmung – alles in allem also ein ernüchterndes Wochenende für den Weltmeister.

Ob sich dies bis zum Saudi-Arabien Grand Prix ändert, darf bezweifelt werden. Das große Red-Bull-Update soll voraussichtlich erst zum Imola GP bereit sein.

Trotzdem hat der Niederländer mit zwei Siegen bereits gute Erfahrungen in Dschidda gesammelt.

Wenn der amtierende Weltmeister trotz aller Probleme am Sonntag auf das Podium zurückkehrt, bietet Interwetten eine Quote von 2.10.

Sichert Russell das nächste Podium?

Während Verstappen und Red Bull immer wieder mit Problemen zu kämpfen haben, liefert George Russell im Schatten der “Großen” Rennen für Rennen ab. Drei Podiumsplätze in vier Rennen, zuletzt ein starker 2. Platz in Bahrain, lautet die starke Bilanz des Briten. Und das, obwohl Mercedes am vergangenen Wochenende mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Trotzdem ist es Russell gelungen, Lando Norris hinter sich zu halten. Für viele Experten war sein zweiter Platz, trotz der zahlreichen technischen Probleme, ein wahres Meisterstück.

Sollte sein Mercedes-Renner am Wochenende in Saudi-Arabien weniger Sorgen bereiten, ist der Brite definitiv wieder ein Kandidat für das Podium. Für die entsprechende Top-3-Wette bietet bet365 eine Quote von 2.20. Gibt es in Dschidda den vierten Podestplatz im fünften Rennen?

Formel 1 Saudi-Arabien: Kommt Ferrari langsam in Fahrt?

Bislang lief die Saison für Ferrari noch nicht so, wie man sie sich vorgestellt hatte. Den Super-Gau erlebte die Scuderia in Shanghai, als beide Fahrzeuge nachträglich disqualifiziert wurden.

Mit neuem Unterboden und verschiedenen kleineren Änderungen, konnten Leclerc und Hamilton dann in Bahrain mit Platz 4 und 5 das bislang beste Gesamtergebnis in dieser Saison für den Traditions-Rennstall herausfahren.

Langsam, aber stetig, scheint Lewis Hamilton immer besser mit seinem neuen Auto zurechtzukommen. Auch wenn es sich in Dschidda wieder um eine echte Hochgeschwindigkeitsstrecke handelt, macht sich die Scuderia Hoffnung, wieder beide Fahrzeuge in der Top-6 zu platzieren. Sollte das gelingen, bietet Bwin für diesen Tipp eine Quote von 1.67!