5 beste Nations League Wetten für Italien - Deutschland

Die 5 besten Italien - Deutschland Wetten für das Viertelfinale in den Nations League Playoffs. Wer gewinnt das Hinspiel am Donnerstag?

In der aktuellen Länderspielpause stehen die Viertelfinalspiele der Nations League Playoffs an. Dabei hat die Runde der letzten acht Teams einige hochkarätige Spiele zu bieten – darunter den Klassiker Italien gegen Deutschland.

Die Italiener empfangen Deutschland am Donnerstagabend zum Hinspiel im Mailänder Giuseppe Meazza Stadion. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

Nations League Wetten: Beste Wetten für Italien - Deutschland

Nations League Wetten: Auswärtssieg für Deutschland?

Für beide Mannschaften ist es das erste Länderspiel des Jahres. Während Deutschland 2024 ohne Niederlage durch die Gruppe 3 der Nations League marschiert ist, musste sich Italien im letzten Gruppenspiel Frankreich geschlagen geben. Von den drei Heimspielen in dem Wettbewerb hat die Squadra Azzurra demnach nur eines gewonnen.

Das letzte direkte Duell haben die Deutschen übrigens klar für sich entschieden. In der Gruppenphase der Nations League 2022/23 ging das Aufeinandertreffen 5:2 für die DFB-Elf aus. Falls es Deutschland gelingen sollte, ebenfalls in Italien zu gewinnen, bietet Betano eine Quote von 2,77.