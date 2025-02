5 beste Wetten für Bayern München - Celtic Glasgow

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 11:00 Uhr Die 5 besten Bayern - Celtic Wetten für die Zwischenrunde in der Champions League. Wer gewinnt das Playoff-Rückspiel am Dienstag?

Jetzt wird es ernst für den FC Bayern. Denn in der Champions League steht das Rückspiel gegen Celtic Glasgow an. Hier entscheidet sich, wer ins Achtelfinale einzieht.

Heute Abend empfängt der FC Bayern den schottischen Rekordmeister um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel sind die Bayern in einer guten Ausgangsposition. Machen sie jetzt alles klar?

Die Statistiken sprechen auf jeden Fall für Bayern – und auch bei den Champions League Wetten dürften die Quoten eindeutig sein. Wir haben uns genauer mit der Partie beschäftigt und stellen die besten Bayern - Celtic Quoten von Interwetten vor!

Beste Champions League Wetten für Celtic - Bayern:

CL Wetten: Torfestival in der Allianz Arena?

Beim letzten Auftritt der Bayern war offensive Schonkost angesagt. Im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen ist der Rekordmeister komplett ohne Schuss aufs Tor geblieben. Dass sich dies am Dienstag gegen Celtic Glasgow wiederholt, scheint nahezu ausgeschlossen.

Auch wenn sich die Bayern im Hinspiel vergleichsweise schwergetan haben und es am Ende noch einmal eng wurde, gehen wir davon aus, dass es heute einen klaren FCB-Sieg geben wird. Immerhin haben die Bayern alle ihre Heimspiele in dieser CL-Saison, zum Teil deutlich, gewonnen.

Für einen FCB-Sieg und über 3,5 Tore gibt es eine Quote von 1.75.

Champions League Wetten: Sieg Bayern – aber mit Gegentor?

In der Bundesliga sind die Bayern zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor geblieben. In der Champions League hingegen konnten sie nur in zwei von acht Spielen die weiße Weste wahren.

In den letzten vier Champions-League-Auftritten gab es jedes Mal mindestens ein Gegentor – so auch im Hinspiel gegen Celtic. So kommen auch die 13 Gegentore in neun Spielen zustande.

Sollten die Schotten heute wieder treffen, Bayern das Spiel aber trotzdem gewinnen, bietet Interwetten eine Quote von 2.15.

Handicap-Wetten: Klarer Bayern-Sieg im Rückspiel?

Schon im Hinspiel waren die Bayern bei den Champions League Quoten der klare Favorit. Heute Abend scheint die Ausgangslage noch eindeutiger.

Sowohl gegen Zagreb als auch gegen Bratislava haben die Münchener klare Heimsiege gefeiert. Wenn sie auch gegen Celtic mit zwei oder mehr Toren Unterschied gewinnen sollten, bietet interwetten für das -2-Handicap eine Quote von 2.25.

Die direkte Bilanz gegen Celtic spricht übrigens klar für Bayern. Von fünf Duellen haben sie vier gewonnen und einmal Unentschieden gespielt.

Champions League Wetten: Trifft Celtic erneut?

Schaut man auf die Quoten der Buchmacher, so scheint ein Weiterkommen der Schotten nahezu ausgeschlossen. Immerhin sind die Bayern die letzten 20 Heimspiele in der Königsklasse ungeschlagen.

Allerdings hat Celtic bereits im Hinspiel mit einer starken zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie Paroli bieten können. Zudem haben sie in den letzten sechs Pflichtspielen in Folge getroffen.

Nicht unwahrscheinlich also, dass die Schotten heute Abend erneut ein Tor erzielen – zumal die Bayern bei 13 Gegentreffern in 9 Spielen stehen. Für die CL Wette auf über 0,5 Tore für Celtic gibt es eine Quote von 1.73.

Bayer - Celtic: Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit?

Nach dem schwachen Auftritt gegen Leverkusen dürften die Bayern auf Wiedergutmachung aus sein. Das gilt vor allem für die Offensive.

Wir halten es für ziemlich wahrscheinlich, dass die Bayern von Beginn an Druck auf den Gegner machen, um früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber vielleicht macht ja sogar Celtic das erste Tor.

So oder so könnte sich die Wette auf über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit lohnen. Sollten im ersten Durchgang mindestens zwei Tore fallen, bietet Interwetten eine Quote von 1.73.