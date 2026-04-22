50,0-Quote auf Bayern: Der Tipico-Wahnsinn zum DFB-Pokal!

SPORT1 Betting 22.04.2026 • 10:42 Uhr Bayern peilt das Double an! Nutze den Tipico Quoten-Turbo für das DFB-Pokal-Halbfinale und hol dir die 50,0-Quote auf den FCB. Jetzt Wettkonto eröffnen!

Die Spannung steigt! Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum ultimativen Kracher: Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Bayern München.

Die Bayern haben sich gerade erst die Meisterschale gesichert und sind jetzt heiß auf das Double. Pünktlich zu diesem Pokal-Spektakel liefert Tipico einen unglaublichen Quoten-Turbo, den du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest.

Der Quotenboost im Detail

Der Rekordmeister strotzt nach dem frisch errungenen Meistertitel nur so vor Selbstvertrauen und peilt mit voller Kraft das Finale in Berlin an. Für das anstehende Pokal-Drama hat Tipico einen exklusiven Neukunden-Vorteil geschnürt, der die regulären Quoten komplett in den Schatten stellt.

Anstatt der branchenüblichen Standardquote von rund 1,52 auf einen Auswärtssieg der Münchner, zündet Tipico den Quoten-Turbo und pusht den Pre-Match-Markt auf eine sensationelle 50,0-Quote. Das bedeutet: Ein kleiner Einsatz kann hier, sollte der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht werden, für ein massives Plus auf dem Wettkonto sorgen.

Der direkte Quoten-Vergleich

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Bayer Leverkusen – FC Bayern München Sieg Bayern (1X2) 1,52 50,0

(Hinweis: Reguläre Quoten unterliegen Schwankungen. Stand der Quoten: Vor Veröffentlichung des Artikels.)

So sicherst du dir die 50,0-Quote

Du möchtest bei diesem Pokal-Hit richtig mitfiebern und von der Mega-Quote profitieren? So holst du dir den Boost auf dein Konto:

Registrierung: Klicke dich direkt über die Aktionsseite zu Tipico und eröffne ein neues Wettkonto.

Klicke dich direkt über die Aktionsseite zu Tipico und eröffne ein neues Wettkonto. Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung auf dein neues Profil (achte auf die Mindesteinzahlungshöhe des Anbieters).

Tätige deine erste Einzahlung auf dein neues Profil (achte auf die Mindesteinzahlungshöhe des Anbieters). Wette platzieren: Setze als erste Pre-Match-Wette exakt 2€ auf „Sieg FC Bayern München“ (Regulärer 1X2-Markt). Die Boost-Quote wird im Hintergrund automatisch für dich aktiviert.

Setze als erste Pre-Match-Wette exakt 2€ auf „Sieg FC Bayern München“ (Regulärer 1X2-Markt). Die Boost-Quote wird im Hintergrund automatisch für dich aktiviert. Auszahlung: Gewinnt der FC Bayern München das Spiel nach regulärer Spielzeit, wird dir dein Gewinn basierend auf der 50,0-Quote gutgeschrieben!

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick

Damit bei deinem Tipp nichts schiefgeht, solltest du diese kurzen AGB-Eckpunkte im Hinterkopf behalten:

Aktionsberechtigung: Nur für Spieler, die sich neu bei Tipico registrieren (Neukunden).

Nur für Spieler, die sich neu bei Tipico registrieren (Neukunden). Einsatzhöhe: Das Angebot gilt für einen Einsatz von exakt 2€ .

Das Angebot gilt für einen Einsatz von . Zeitpunkt: Die Wette muss vor Anpfiff (Pre-Match) als Einzelwette platziert werden. Live-Wetten oder Cash-Outs sind für diese Aktion nicht zugelassen.

Die Wette muss vor Anpfiff (Pre-Match) als Einzelwette platziert werden. Live-Wetten oder Cash-Outs sind für diese Aktion nicht zugelassen. Auszahlung: Informiere dich in den Angebotsbedingungen, ob der zusätzliche Gewinn als Echtgeld oder in Form von Gratiswetten (Freebets) ausgezahlt wird.

Disclaimer: > Sportwetten sind ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Hilfe unter buwei.de.