50,0-Quote auf Bayern: Der Tipico-Wahnsinn zum DFB-Pokal!

Die Spannung steigt! Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es zum ultimativen Kracher: Bayer 04 Leverkusen empfängt den FC Bayern München.
Wahnsinns-Aktion im DFB-Pokal: Mega-Quote 50,0 auf Bayern-Sieg gegen Leverkusen!
Die Bayern haben sich gerade erst die Meisterschale gesichert und sind jetzt heiß auf das Double. Pünktlich zu diesem Pokal-Spektakel liefert Tipico einen unglaublichen Quoten-Turbo, den du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest.
Der Quotenboost im Detail
Der Rekordmeister strotzt nach dem frisch errungenen Meistertitel nur so vor Selbstvertrauen und peilt mit voller Kraft das Finale in Berlin an. Für das anstehende Pokal-Drama hat Tipico einen exklusiven Neukunden-Vorteil geschnürt, der die regulären Quoten komplett in den Schatten stellt.
Anstatt der branchenüblichen Standardquote von rund 1,52 auf einen Auswärtssieg der Münchner, zündet Tipico den Quoten-Turbo und pusht den Pre-Match-Markt auf eine sensationelle 50,0-Quote. Das bedeutet: Ein kleiner Einsatz kann hier, sollte der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht werden, für ein massives Plus auf dem Wettkonto sorgen.
Der direkte Quoten-Vergleich
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Bayer Leverkusen – FC Bayern München
Sieg Bayern (1X2)
1,52
50,0
(Hinweis: Reguläre Quoten unterliegen Schwankungen. Stand der Quoten: Vor Veröffentlichung des Artikels.)
So sicherst du dir die 50,0-Quote
Du möchtest bei diesem Pokal-Hit richtig mitfiebern und von der Mega-Quote profitieren? So holst du dir den Boost auf dein Konto:
- Registrierung: Klicke dich direkt über die Aktionsseite zu Tipico und eröffne ein neues Wettkonto.
- Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung auf dein neues Profil (achte auf die Mindesteinzahlungshöhe des Anbieters).
- Wette platzieren: Setze als erste Pre-Match-Wette exakt 2€ auf „Sieg FC Bayern München“ (Regulärer 1X2-Markt). Die Boost-Quote wird im Hintergrund automatisch für dich aktiviert.
- Auszahlung: Gewinnt der FC Bayern München das Spiel nach regulärer Spielzeit, wird dir dein Gewinn basierend auf der 50,0-Quote gutgeschrieben!
Die wichtigsten Regeln auf einen Blick
Damit bei deinem Tipp nichts schiefgeht, solltest du diese kurzen AGB-Eckpunkte im Hinterkopf behalten:
- Aktionsberechtigung: Nur für Spieler, die sich neu bei Tipico registrieren (Neukunden).
- Einsatzhöhe: Das Angebot gilt für einen Einsatz von exakt 2€.
- Zeitpunkt: Die Wette muss vor Anpfiff (Pre-Match) als Einzelwette platziert werden. Live-Wetten oder Cash-Outs sind für diese Aktion nicht zugelassen.
- Auszahlung: Informiere dich in den Angebotsbedingungen, ob der zusätzliche Gewinn als Echtgeld oder in Form von Gratiswetten (Freebets) ausgezahlt wird.
Disclaimer: > Sportwetten sind ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Hilfe unter buwei.de.
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