SPORT1 Betting 15.05.2026 • 15:49 Uhr Als Neukunde kannst du dir bei ODDSET die Spitzenquote von 20,00 auf einen Elversberg-Sieg gegen Münster sichern

Am Sonntag (17. Mai) kommt es in der 2. Bundesliga zum Showdown. Am letzten Spieltag sind mit Elversberg, Hannover und Paderborn drei Teams punktgleich. Alle drei haben Platz 2 im Blick, aber nur einer sichert sich den Rang am Ende.

Die beste Ausgangslage hat Elversberg. Der aktuelle Tabellenzweite hat im Torverhältnis leicht die Nase vorn und trifft im Heimspiel auf Absteiger Münster.

Klar, dass Elversberg in dem Spiel deutlicher Favorit ist. Mit dem ODDSET Quotenboost könnt ihr euch für einen Elversberg-Sieg aber dennoch eine Top-Quote von 20,0 sichern.

Der Quotenboost im Detail: Profitiere von derTop-Quote auf Elversberg vs. Münster

Ein Sieg der Elversberger am Sonntag ist angesichts der Tabellensituation fast schon Formsache – was die niedrige Normalquote von 1,26 erklärt. Wer jedoch das Maximum herausholen will, sollte bei ODDSET vorbeischauen: Dort wird die reguläre Quote auf eine 20,00 geboostet, was den Tipp auf den Favoriten erst richtig attraktiv macht.

Die Quoten im direkten Vergleich

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) SV Elversberg vs. Preußen Münster Sieg Elversberg 1,26 20,00

So sicherst du dir den Elversberg – Münster Quotenboost: Schritt für Schritt

So sicherst du dir als Neukunde deinen Quotenboost:

Registrieren: Nutze einen unserer Links zur ODDSET-Website und melde dich dort als Neukunde an. Konto aufladen: Tätige deine erste Einzahlung auf dein neues Wettkonto. Wette platzieren: Wähle das Spiel Elversberg gegen Münster aus und setze eine Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Elversberg“. Wichtig: Dein Einsatz muss genau 5 € betragen. Gewinn kassieren: Gewinnt Elversberg, erhältst du den Gewinn der regulären Quote in bar. Der zusätzliche Betrag aus dem Quotenboost wird dir gemäß den ODDSET-AGB gutgeschrieben.

Wichtige Regeln im Überblick

Bei dem Angebot gelten zudem diese zentralen Bedingungen:

Angebot: Die Promo gilt nur für Neukunden von ODDSET.

Die Promo gilt nur für Neukunden von ODDSET. Einsatz: Der Wetteinsatz muss exakt 5 € betragen.

Der Wetteinsatz muss betragen. Wettart: Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Elversberg“ für Elversberg vs. Münster qualifiziert sich.

Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Elversberg“ für Elversberg vs. Münster qualifiziert sich. Zeitpunkt: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 17.05.2026 um 15:30 Uhr platziert werden.

Disclaimer: Glücksspiel ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ODDSET.