Asien Cup Wetten: Wer gewinnt den Asien Cup 2024?

Vom 12. Januar bis zum 10. Februar 2024 steigt der Asien Cup in Katar. Ursprünglich sollten die 24 Nationalteams in China aufeinandertreffen, welches das Turnier Covid-bedingt jedoch an den Verband zurückgab.

In den Asien Cup Wetten sind mit Japan und Südkorea die großen Namen unter den Favoriten zu finden.

Wie stehen die aktuellen Asien Cup 2024 Wettquoten der Buchmacher und kann ein Überraschungsteam die Prognose ad absurdum führen?

Aktuelle Asien Cup Sieger Wettquoten:

Buchmacher erwarten bekannte Asien Cup Favoriten

In den Asien Cup Wetten sehen die Buchmacher zwei Nationen in der Favoritenrolle. Die besten Quoten bringt Japan mit. Der Asien Cup Rekordsieger stand in vier der letzten sechs Finals, verlor aber das Endspiel der vergangenen Auflage 2019.

Das Team von 2024 bringt alles mit, um ein Asien Cup Favorit zu sein. Spieler wie Tafekusa Kubo oder Ritsu Doan sorgen dafür, dass Japan mittlerweile auch offensiv zu überzeugen weiß.

Das zeigte sich nicht zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2022, als die Japaner ebenfalls in Katar die deutsche Mannschaft aus dem Turnier warfen. Japan ist zudem aktueller Ostasienmeister.

Ebenfalls mit starken Asien Cup Wettquoten bedacht wurde Südkorea. Seit einiger Zeit wird die Mannschaft von Jürgen Klinsmann trainiert und kam in den letzten Länderspielen langsam in Fahrt, was die Ergebnisse angeht.

Mit internationalen Stars wie Heung-Min Son oder Min-Jae Kim haben die Südkoreaner viel zu bieten. Genau das müssen sie auch, soll endlich der erste Triumph bei einer Asienmeisterschaft seit 1960 gelingen.

Asien Cup Wetten: Wer jagt Japan und Südkorea?

Erster Verfolger in den Asien Cup Prognosen der Buchmacher ist Australien. Der Sieger von 2015 hat einen Umbruch hinter sich und will vor allem mit Star-Innenverteidiger Harry Souttar von Leicester City Beton anrühren.

Der Iran hofft derweil auf den ersten Titelgewinn seit 1976, als es im eigenen Land klappte. Die bekanntesten Namen spielen mit Mehdi Taremi (Porto) und Alireza Jahanbaksh (Feyenoord) in der Offensive.

Saudi-Arabien hofft ebenfalls auf den großen Wurf. Die Asien Cup Quoten stehen nicht schlecht, zumal man bei der WM 2022 als einziges Team Argentinien schlagen konnte. Möglich machen soll die Asienmeisterschaft nun Trainer Roberto Mancini aus Italien.

Für welche Überraschung sprechen die Asien Cup Quoten?

Sollte sich ein anderes Team als die fünf genannten den Asien Cup Sieg sichern, wäre dies allemal als Überraschung zu werten. Am ehesten trauen die Buchmacher einen Erfolg noch Gastgeber Katar zu.

Immerhin gelang schon beim letzten Asien Cup 2019 der viel gefeierte Sieg. Doch die Heim-WM 2022 zeigte, dass noch viel Arbeit verbleibt, um dauerhaft mit Japan, Südkorea und Co. mithalten zu können.

Den Vereinigten Arabischen Emiraten, Usbekistan, dem Irak und China werden ebenfalls noch Außenseiterchancen zugesprochen. Doch keiner von ihnen hat eigentlich das spielerische Potential, um über den gesamten Turnierverlauf mithalten zu können.

Die letzten Asienmeister im Überblick:

2019: Katar - Japan 3:1

2015: Australien - Südkorea 2:1 n.V.

2011: Japan - Australien 1:0 n.V.

2007: Irak - Saudi-Arabien 1:0

2004: Japan - China 3:1

2000: Japan - Saudi-Arabien 1:0