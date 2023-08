ATP Toronto 2023 Wettquoten

Vom 7. bis 13. August 2023 spielt die Weltelite des Herrentennis in Toronto. Beim ATP Masters Turnier fehlt mit Novak Djokovic lediglich ein namhafter Spieler, der in den Wettquoten weit vorne gelegen hätte.

Wer nimmt statt dem Serben die Rolle als ATP Toronto Favorit ein? Und welche Spieler könnten ebenfalls um den Titel spielen?

Wer gewinnt ATP Toronto 2023? Aktuelle Wettquoten

*Stand Quoten: 8.8.2023, 15:45 Uhr. 18+. AGB gelten.

Wer ist ATP Toronto Favorit der Buchmacher?

Geht es nach den ATP Toronto Wettquoten von bet365, so ist Carlos Alcaraz der große Favorit bei den Kanada Masters. Der Spanier ist der formstärkste Spieler der ATP Tour und gewann zuletzt auf dem heiligen Rasen von Wimbledon.

Erster Verfolger ist in den Toronto Masters Quoten Daniil Medvedev. In Wimbledon scheiterte der Russe im Halbfinale deutlich am zuvor genannten Alcaraz. Doch unter dem Strich stehen 2023 bereits fünf Turniersiege Medvedevs zubuche.

Schon mit leichtem Abstand folgt in den Wetten dann ein Duo aus Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner. Erst vor wenigen Tagen gewann der Grieche endlich sein erstes Turnier auf der Tour in diesem Jahr, als er in Los Cabos triumphierte. Sinner spielte seit Wimbledon nicht mehr, gewann zuletzt im Februar 2023 ein Turnier. Tsitsipas scheint von beiden Spielern besser in Form.

Wer kann die Großen bei den Toronto Masters herausfordern?

Einmal mehr nur im Verfolgerfeld gelistet ist auch beim ATP Toronto Turnier laut Wettanbieter-Prognosen Alexander Zverev. Der Deutsche gewann gerade das Turnier in Hamburg, wobei die Gegner dort nicht gerade das Masters-Niveau hatten. Entsprechend fraglich ist, ob sich Zverev nun in Toronto zurück nach oben kämpft.

Andrey Rublev kommt seinerseits ebenfalls wieder in Form und besiegte im Finale von Bastad Mitte Juli Casper Ruud im Finale. In Monte Carlo zeigte der Russe im April zudem schon, dass er ein Masters-Turnier für sich entscheiden kann.

Taylor Fritz hofft ebenso auf einen Titel wie Holger Rune. In der Bilanz des US-Amerikaners stehen 2023 bereits drei Turniersiege, bei Rune ist es erst einer. Seit Wimbledon war der Däne nicht mehr aktiv, sodass hinter seiner Form ein leichtes Fragezeichen steht.

Nach dem French Open Finale musste Casper Ruud in Wimbledon schon nach Runde 2 die Koffer packen. Reichte es danach in Bastad noch zum Finale, war anschließend in Hamburg im Viertelfinale gegen die Nummer 71 der Welt Endstation. Und nun bei den ATP Masters in Toronto?