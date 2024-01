Wer gewinnt die Australian Open 2024? Wettquoten & Favoriten

Vom 14. bis 28. Januar 2024 finden die Australian Open in Melbourne statt. Zum 112. Mal schlagen die Tennisprofis auf dem Hartplatz von Down Under auf.

Beim ersten Grand Slam des Jahres verteidigen Novak Djokovic und Aryna Sabalenka ihre Titel aus dem Vorjahr. Doch wer gewinnt die Australian Open 2024?

Wir blicken auf die Favoriten der Buchmacher und die aktuellen Wettquoten.

Aktuelle Australian Open Wettquoten 2024: Einzel Herren

Wer ist Australian Open Favorit der Buchmacher?

Geht es nach der Buchmacher-Prognose, so ist auch bei den Australian Open 2024 Novak Djokovic der große Favorit. Der serbische Titelverteidiger geht einmal mehr als Nummer 1 der Setzliste an den Start.

Ganz ehrlich: Wer soll den Spieler aufhalten, der von allen Grand Slams 2023 nur Wimbledon nicht für sich entscheiden konnte? Nicht nur die Wettanbieter sind hier eher skeptisch.

Erster Verfolger in den Australian Open Quoten ist dann eben auch der Spieler, der es einmal schaffte, Djokovic zu stoppen. Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz werden die zweitbesten Chancen auf einen Erfolg zugestanden.

Jannik Sinner ist ebenfalls unter den Australian Open Favoriten dabei. Der Italiener beendete die vergangene Saison sehr stark und will im ersten Grand Slam 2024 an genau diese Form anknüpfen.

Ein starkes Turnier wünscht sich auch Daniil Medvedev, der in den Tennis Wetten als vierter und letzter ernsthafter Favorit auf den Titel gilt. Alle weiteren Profis müssen sich in den Wettquoten bereits mit etwas Abstand hinten anstellen.

Das gilt nicht nur für den Deutschen Alexander Zverev, sondern auch für Holger Rune, Grigor Dimitrov und Stefanos Tsitsipas. Allesamt hoffen sie aber auf eine Sensation beim Turnier.

Aktuelle Australian Open Quoten 2024: Einzel Damen

Wer ist Favoritin bei den Australian Open 2024?

Im Damenfeld der Australian Open 2024 gilt Iga Swiatek als Favoritin. Die junge Polin ist bereits vierfache Grand-Slam-Siegerin, wartet aber noch auf einen Erfolg in Australien. Ihr bestes Ergebnis Down Under war bislang eine Halbfinalteilnahme 2022.

Neben der Weltranglistenersten will Aryna Sabalenka erneut zeigen, dass sie in den Quoten zurecht vorne dabei ist. Die Weißrussin gewann im Vorjahr in Melbourne ihren ersten Grand Slam und stand bei allen der vier großen Turniere 2023 mindestens im Halbfinale.

Unmittelbar hinter Sabalenka zeigen Elena Rybakina und Coco Gauff, wie eng das Damenfeld zusammenliegt. Rybakina stand 2023 im Finale und konnte bislang einen Grand-Slam-Sieg feiern (Wimbledon 2022).

Und auch Gauff kam bereits in den Genuss eines großen Erfolges. Die 19-jährige entschied die US Open im Herbst 2023 für sich. Die ist damit die letzte aller Grand-Slam-Siegerinnen, konnte aber bislang bei Australian Open nicht überzeugen - das Achtelfinale ist ihr bestes Resultat.

In den Australian Open Wettquoten folgen auf die vier Favoritinnen Jessica Pegula, Qinwen Zheng, Naomi Osaka, Mirra Andreeva und Ons Jabeur.