5 beste Formel 1 Wetten zum Australien GP 2025

Die besten F1 Wetten zum Saisonauftakt beim Australien GP am 16. März 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 Melbourne Wetten?

Die Winterpause ist vorbei und am Wochenende beginnt endlich die Formel 1 Saison 2025. Erstmals seit 2019 kehrt die Königsklasse des Motorsports zum Saisonauftakt auf den traditionsreichen Albert Park Circuit in Melbourne zurück.

Die Saison 2025 hat direkt zum Auftakt beim Australien GP jede Menge Spannung zu bieten. Denn wie vor jeder Saison wurden auch in diesem Jahr die Karten wieder neu gemischt.

Nicht nur Freunde von Formel 1 Wetten fragen sich, ob Red Bull ähnlich dominant wie 2024 auftritt, wer sich im Duell Piastri vs. Norris bei McLaren durchsetzt oder wie Lewis Hamilton bei Ferrari einschlägt. Wer gewinnt den Auftakt beim Australien GP?

Formel 1 Wetten zum Australien GP: Wer gewinnt?

Formel 1 Wetten: Wer gewinnt das teaminterne Duell bei McLaren?

In der vergangenen Saison war Lando Norris der einzige Fahrer, der Max Verstappen Paroli bieten konnte.

Vor allem in der zweiten Saisonhälfte hat der Brite richtig aufgedreht und fünf Saisonsiege (inkl. Sprintsieg in Sao Paulo) herausgefahren. Da die Performance des britischen Rennstalls zum Ende der Saison immer besser wurde, ist es auch gelungen, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen.

Die Experten gehen davon aus, dass McLaren auch zu Beginn dieser Saison das stärkste Auto stellen wird. So geht Norris Teamkollege Oscar Piastri ebenfalls mit großen Hoffnungen in die Saison.

Sollte Norris, wie schon im letzten Rennen der Vorsaison, am Ende ganz oben stehen, bietet Bwin eine Quote von 2,75.

Oscar Piastri auf der anderen Seite gehört mit einer Quote von 7,50 lediglich zum erweiterten Favoritenkreis bei den Wetten für den ersten GP-Sieg der Saison.

Formel 1 Wetten: Wo landet Hamilton beim Ferrari-Debüt?

Die Ankunft von Superstar Lewis Hamilton bei Ferrari wurde groß inszeniert. Bei dem italienischen Traditions-Rennstall will der Brite endlich seinen achten WM-Titel einfahren und damit zum alleinigen Rekord-Champion in der Formel 1 aufsteigen.

Allerdings wird auch Hamilton auf einen ambitionierten Teamkollegen treffen. So wird Charles Leclerc seinen Nummer-1-Status sicher nicht kampflos aufgeben. Tatsächlich geht der Monegasse im H2H-Duell gegen Hamilton mit den besseren F1 Quoten in das Rennen.

Sollte Leclerc gewinnen, gäbe es bei Interwetten eine Quote von 5,50. Für einen Sieg von Hamilton in seinem ersten Ferrari-GP wäre sogar eine Quote von 8,25 drin!