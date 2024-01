Bahrain Darts Masters Quoten & Favoriten 2024

Zum zweiten Mal nach 2023 finden am 18. und 19. Januar 2024 die Bahrain Darts Masters statt. Es handelt sich um ein Turnier im Rahmen der World Series of Darts.

Als Titelverteidiger geht Michael Smith ins Turnier, doch mit Weltmeister Luke Humphries und Teenie-Sensation Luke Littler ist die Konkurrenz riesig.

Wie stehen die aktuellen Bahrain Darts Masters Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welcher Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

Bahrain Darts Masters Quoten bei bet365:

Wer gewinnt die Bahrain Darts Masters? Die Favoriten

Als Favorit geht der Weltmeister in die Bahrain Darts Masters 2024. Luke Humphries wälzte im Ally Pally über die gesamte Konkurrenz und holte am Ende völlig verdient den Titel. Schon zuvor stimmte die Form bei Humphries absolut, sodass er auch in Bahrain zu den großen Favoriten gehört.

Auf Humphries folgt in den Quoten direkt die große Überraschung der Weltmeisterschaft in Person von Luke Littler. Zwei Tage nach Turnierende in Bahrain feiert Littler seinen 17. Geburtstag und möchte sich am liebsten selbst mit einem Titel beschenken. Spielt er weiterhin so konstant wie bei der WM, ist das allemal möglich.

Michael van Gerwen schied bei der WM völlig überraschend gegen Scott Williams aus, bevor es überhaupt zu einem Duell mit Humphries oder Littler kommen konnte. 2024 will er nun zurückschlagen und richtet einmal mehr alles auf die WM 2025 aus. Die Bahrain Masters sind da nur der Anfang.

Vierter Spieler mit niedrigen Bahrain Darts Masters Quoten ist Gerwyn Price. Der Waliser verlor in der 3. Runde der PDC-Weltmeisterschaft gegen Brendan Dolan und muss sich nun rehabilitieren. Wie schnell ihm das gelingt, ist völlig offen. Im Vorjahr stand Price immerhin im Finale des Turniers in Bahrain, verlor dieses aber.

Bahrain Darts Masters Wetten: Wer kann überraschen?

Am ehesten trauen die Buchmacher in den Bahrain Darts Masters Wetten Michael Smith und Rob Cross eine Überraschung zu, auch wenn diese bei den Namen der Spieler keine allzu große wäre.

Nathan Aspinall und Peter Wright sind von den Topspielern der PDC ebenfalls am Start. Doch beiden wird der Titel am wenigsten von den etablierten Kräften zugetraut. Zu durchwachsen war die Form von Aspinall und Wright in den letzten Monaten.

Die restlichen acht Teilnehmer sind allesamt lokale Qualifikanten aus Asien. Die größten Chancen schreiben die Buchmacher von all diesen Spielern Man Lok Leung zu. Der Mann aus Hongkong erreichte bei der WM immerhin die zweite Runde und schied dort gegen Gabriel Clemens aus.

Alle Bahrain Darts Masters Sieger:

2023: Michael Smith