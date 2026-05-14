SPORT1 Betting 14.05.2026 • 17:19 Uhr Profitiere als Neukunde bei ODDSET von der Top-Quote von 20,00 auf einen Bayern-Sieg im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.

In der Bundesliga steht am Samstag, den 16. Mai der letzte Spieltag an. Die Münchern stehen bereits als Meister fest und wollen die Saison mit einem Sieg im Heimspiel gegen Köln beenden. ODDSET hat dafür einen echten Hammer für alle Neukunden parat: Eine unfassbare Quote von 20,00 auf den Tipp, dass die Bayern gewinnen.

Der FC Bayern hat keines der letzten 22 Duelle gegen die Kölner verloren. Die starke Bilanz: 20 Siege und 2 Unentschieden. Wenig überraschend gehen die Münchner daher als klarer Favorit in die Partie am Samstag.

Der Quotenboost im Detail: So sicherst du dir die Top-Quote auf Bayern – Köln

Die reguläre Quote auf einen Bayern-Sieg am Samstag liegt bei 1,17. Eine logische Quote, wenn man die herausragenden Leistungen der Münchner in dieser Saison betrachtet. Doch bei ODDSET kannst du dir eine absolute Top-Quote sichern: Statt der regulären Quote von 1,17 erhältst du eine sensationelle Boost-Quote von 20,00!

Die Quoten im direkten Vergleich

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) FC Bayern vs. 1. FC Köln Sieg FC Bayern 1,17 20,00

So sicherst du dir den Bayern – Köln Quotenboost: Schritt für Schritt

Du willst von diesem Vorteil für Neukunden profitieren? Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt, um dir den Quotenboost zu sichern:

1. Wettkonto eröffnen: Besuche die ODDSET Website über einen unserer Links und schließe die Registrierung als Neukunde ab.

Besuche die ODDSET Website über einen unserer Links und schließe die Registrierung als Neukunde ab. 2. Einzahlung tätigen: Tätige deine Ersteinzahlung auf dein neues Wettkonto.

Tätige deine Ersteinzahlung auf dein neues Wettkonto. 3. Wette platzieren: Navigiere zum Spiel FC Bayern – 1. FC Köln und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Bayern gewinnt”. Wichtig ist, dass du exakt 5€ setzt.

Navigiere zum Spiel FC Bayern – 1. FC Köln und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Bayern gewinnt”. Wichtig ist, dass du exakt 5€ setzt. 4. Abrechnung der Wette: Wenn der FC Bayern die Partie gewinnt, wird dein Gewinn ausgezahlt. Dabei erfolgt die Auszahlung zur regulären Quote in Echtgeld, der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird deinem Konto gemäß den AGB von ODDSET gutgeschrieben.

Wichtige Regeln im Überblick

Beachte bei dem Angebot bitte diese zentralen Bedingungen, damit auch garantiert alles glatt läuft:

Angebot: Die Promo gilt nur für Neukunden von ODDSET.

Die Promo gilt nur für Neukunden von ODDSET. Einsatz: Der Wetteinsatz muss exakt 5 € betragen.

Der Wetteinsatz muss betragen. Wettart: Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Bayern“ für Bayern vs. Köln qualifiziert sich.

Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Bayern“ für Bayern vs. Köln qualifiziert sich. Zeitpunkt: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 16.05.2026 um 15:30 Uhr platziert werden.

Disclaimer: Glücksspiel ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ODDSET.