Beste Bundesliga Wetten der Außenseiter am 1. Spieltag

Endlich Saisonstart und wir haben die besten Bundesliga Wetten auf die Außenseiter am 1. Spieltag. Wer trotzt seiner hohen Quote?

Bundesliga Wetten: Die Außenseiter am 1. Spieltag

Welche Bundesliga Außenseiter Quote lohnt sich heute?

Gleich im Eröffnungsspiel der Saison 2024/25 wartet mit Borussia Mönchengladbach ein großer Außenseiter in den Bundesliga Wetten. Schließlich wartet der amtierende Meister Bayer Leverkusen auf die im Vorjahr so enttäuschenden Fohlen.

Ob sich diese Quote angesichts des bereits im Supercup gegen Stuttgart wieder vorhandenen Spielglücks der Werkself wirklich lohnt, sei dahingestellt.

Chancen in den Bundesliga Wettquoten erhofft sich am 1. Spieltag der größte Außenseiter aus Bochum. Der VfL spielt bei RB Leipzig und reißt sogar die Quotenmarke von 10.0.

Für die Bochumer spricht: In den letzten drei Aufeinandertreffen gab es je einmal Sieg, Unentschieden und Niederlage. So chancenlos wie gedacht ist der Kultklub aus dem Pott vielleicht also gar nicht.