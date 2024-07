5 beste Formel 1 Wetten zum Belgien GP 2024

von SPORT1 Betting 27.07.2024 • 11:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Belgien GP am 28. Juli 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Belgien und welche F1 Wetten lohnen sich?

Nur eine Woche nach dem Budapest GP geht es in der Formel 1 beim Großen Preis von Belgien weiter. Anschließend verabschiedet sich die Königsklasse für rund vier Wochen in die Sommerpause.

Wird es auf der legendären Rennstrecke von Spa-Francorchamps erneut so kontrovers wie in Budapest zugehen oder kann Max Verstappen nach mittlerweile drei sieglosen Rennen in Folge endlich wieder gewinnen?

Hier gibt es die besten 5 Formel 1 Wetten zum Belgien GP mit Quoten für den Rennsieger, die Top-Platzierungen und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Belgien GP:

Formel 1 Wetten: Was macht der Weltmeister?

Seit drei Rennen wartet Max Verstappen nun auf einen Sieg. Eine so lange Durststrecke gab es für den Niederländer zuletzt in der Saison 2021.

In Budapest war der Weltmeister alles andere als zufrieden mit seinem Rennwagen – und ließ dies seine Ingenieure über Funk auch wissen.

Letztes Jahr war Verstappen in Belgien noch der große Triumphator – inklusive Sieg, Pole-Position und schnellster Runde.

Beim Belgien GP 2024 ist er zwar nicht mehr der Topfavorit, doch sollte er in die Top 3 fahren, bietet bwin immerhin eine Quote von 2.20.

Belgien GP Wetten: Bestätigt McLaren die starke Form?

Etwas dagegen haben werden unter anderem die McLaren-Piloten. In Budapest ist es Oscar Piastri und Lando Norris gelungen, trotz teaminterner Auseinandersetzungen die Konkurrenz hinter sich zu lassen.

Für Piastri war es der erste Formel-1-Sieg. Der Topfavorit in Belgien ist trotzdem sein Teamkollege Lando Norris. Für einen Sieg des Briten bietet bet365 eine Quote von 2.20.

In Budapest hat sich Norris seine dritte Pole-Position in dieser Saison gesichert. Sollte er in Belgien ebenfalls wieder von Position 1 aus ins Rennen gehen, bietet Oddset eine Quote von 2.65.

Trotz der Reibereien zwischen Norris und Piastri auf der Strecke haben die Ingenieure von McLaren-Mercedes zuletzt bewiesen, dass sie ein richtig starkes Auto konstruiert haben.

Wenn einer der beiden McLaren-Piloten beim Belgien GP in Spa die schnellste Runde holt, gibt es bei Interwetten eine Quote von 2.45.

Fährt Hamilton erneut auf das Podium?

Nach dem emotionalen Heimsieg in Silverstone ist es Lewis Hamilton gelungen, auch in Budapest auf das Podest zu fahren. Zwei Podiumsplätze in Folge sind dem Rekordweltmeister in dieser Saison noch nicht gelungen.

Falls Hamilton beim Belgien GP in Spa erneut in die Top 3 fährt, bietet Interwetten eine Quote von 2.75. Gelingt es Mercedes erneut, die Konkurrenz zum großen Teil hinter sich zu lassen?