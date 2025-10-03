Newsticker
bet-at-home 200% Bundesliga Quotenboost und 100% Bonus für Borussia Dortmund vs. RB Leipzig​

Neue Aktion bei bet-at-home: Hol dir den 200% Quotenboost für deine Wette auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Plus 100% Willkommensbonus. 18+ | AGB gelten
SPORT1 Betting
Raketenstart garantiert: Nutze den 200% Quotenboost für Neukunden vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Samstag, den 4. Oktober 2025.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot von bet-at-home vervielfacht die Quote deiner ersten Wette, sodass du sofort mit einem enormen Vorteil starten kannst. Kombiniert wird dies mit einem zusätzlichen 100% Willkommensbonus auf die erste Einzahlung.

Ein solches Angebot bietet dir als Sportwetter eine einmalige Chance, dein Guthaben von Anfang an signifikant zu erhöhen.

Was ist das Angebot für dich? 🚀

Die aktuelle Neukundenaktion bei bet-at-home besteht aus zwei Teilen: Einem 200% Quotenboost auf eine beliebige Prematch-Einzelwette und einem 100% Einzahlungsbonus von bis zu 70 Euro.

Der Fokus liegt klar auf dem Quotenboost, der die gewählte Quote verdreifacht und so einen sofortigen, risikofreien Extragewinn ermöglicht. Dieses attraktive Kombi-Paket richtet sich an alle Sportfans in Deutschland, die ein neues Konto bei bet-at-home eröffnen möchten.

Wie funktioniert es? 💰

  1. Registrierung: Eröffne ein neues Wettkonto bei bet-at-home (gültig für Registrierungen ab dem 19.08.2025).
  2. Einzahlung & Bonuscode: Zahle Geld ein und gib den bet-at-home Promo Code WELCOME100 ein. Du erhältst dann den 100% Willkommensbonus (maximal 70 Euro) auf Basis dieser Einzahlung.
  3. Wettauswahl: Suche dir eine Prematch-Einzelwette aus, zum Beispiel auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.
  4. Boost nutzen: Wähle beim Platzieren der Wette die Option für den Quotenboost unter „Bonusangebote“ aus. Die reguläre Quote wird verdreifacht.
  5. Auszahlung: Der erzielte Extra-Gewinn aus dem Boost (maximal 30 Euro) wird dir als sofort auszahlbares Echtgeld gutgeschrieben.

Jetzt das bet-at-home Angebot nutzen! >>

Schlüsselvorteile 🌟

  • 200% Quotenboost: Verdreifachung deiner Wettquote für einen massiven Startvorteil.
  • Extragewinne als Echtgeld: Dein Bonusgewinn aus dem Boost ist sofort auszahlbar und unterliegt keinen Umsatzbedingungen.
  • 100% Einzahlungsbonus: Bis zu 70 Euro zusätzlich für Sport- und Livewetten.
  • Freie Wettauswahl: Der Boost gilt für eine beliebige Prematch-Einzelwette.

Wichtige Details 📝

Der Quotenboost ist einmalig innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung für eine Prematch-Einzelwette nutzbar und der maximale Extra-Gewinn beträgt 30 Euro. Den 100% Einzahlungsbonus bis maximal 70 Euro musst du zusammen mit dem Einzahlungsbetrag 6x zu einer Mindestquote von 1.70 umsetzen, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Die Umsatzfrist beträgt 60 Tage. Cashout-Wetten und „Bet Builder“ zählen nicht zum Umsatz des Einzahlungsbonus. Das Angebot gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Warum mit bet-at-home wetten?

bet-at-home ist ein etablierter Wettanbieter mit langjähriger Erfahrung, der durch eine breite Palette an Sportarten, Live-Wetten und benutzerfreundliche Plattformen überzeugt. Die Lizenzierung und Regulierung sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Fairness, wenn du wettest.

Unsere Meinung ⚽️

Unser Tipp: Borussia Dortmund Sieg. Die Heimmacht des BVB in Topspielen könnte gegen RB Leipzig den Ausschlag geben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
