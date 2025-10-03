SPORT1 Betting 03.10.2025 • 16:00 Uhr Neue Aktion bei bet-at-home: Hol dir den 200% Quotenboost für deine Wette auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Plus 100% Willkommensbonus. 18+ | AGB gelten

Raketenstart garantiert: Nutze den 200% Quotenboost für Neukunden vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Samstag, den 4. Oktober 2025.

Dieses zeitlich begrenzte Angebot von bet-at-home vervielfacht die Quote deiner ersten Wette, sodass du sofort mit einem enormen Vorteil starten kannst. Kombiniert wird dies mit einem zusätzlichen 100% Willkommensbonus auf die erste Einzahlung.

Ein solches Angebot bietet dir als Sportwetter eine einmalige Chance, dein Guthaben von Anfang an signifikant zu erhöhen.

Was ist das Angebot für dich? 🚀

Die aktuelle Neukundenaktion bei bet-at-home besteht aus zwei Teilen: Einem 200% Quotenboost auf eine beliebige Prematch-Einzelwette und einem 100% Einzahlungsbonus von bis zu 70 Euro.

Der Fokus liegt klar auf dem Quotenboost, der die gewählte Quote verdreifacht und so einen sofortigen, risikofreien Extragewinn ermöglicht. Dieses attraktive Kombi-Paket richtet sich an alle Sportfans in Deutschland, die ein neues Konto bei bet-at-home eröffnen möchten.

Wie funktioniert es? 💰

Registrierung: Eröffne ein neues Wettkonto bei bet-at-home (gültig für Registrierungen ab dem 19.08.2025). Einzahlung & Bonuscode: Zahle Geld ein und gib den bet-at-home Promo Code WELCOME100 ein. Du erhältst dann den 100% Willkommensbonus (maximal 70 Euro) auf Basis dieser Einzahlung. Wettauswahl: Suche dir eine Prematch-Einzelwette aus, zum Beispiel auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Boost nutzen: Wähle beim Platzieren der Wette die Option für den Quotenboost unter „Bonusangebote“ aus. Die reguläre Quote wird verdreifacht. Auszahlung: Der erzielte Extra-Gewinn aus dem Boost (maximal 30 Euro) wird dir als sofort auszahlbares Echtgeld gutgeschrieben.

Schlüsselvorteile 🌟

200% Quotenboost: Verdreifachung deiner Wettquote für einen massiven Startvorteil.

Verdreifachung deiner Wettquote für einen massiven Startvorteil. Extragewinne als Echtgeld: Dein Bonusgewinn aus dem Boost ist sofort auszahlbar und unterliegt keinen Umsatzbedingungen.

Dein Bonusgewinn aus dem Boost ist sofort auszahlbar und unterliegt keinen Umsatzbedingungen. 100% Einzahlungsbonus: Bis zu 70 Euro zusätzlich für Sport- und Livewetten.

Bis zu 70 Euro zusätzlich für Sport- und Livewetten. Freie Wettauswahl: Der Boost gilt für eine beliebige Prematch-Einzelwette.

Wichtige Details 📝

Der Quotenboost ist einmalig innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung für eine Prematch-Einzelwette nutzbar und der maximale Extra-Gewinn beträgt 30 Euro. Den 100% Einzahlungsbonus bis maximal 70 Euro musst du zusammen mit dem Einzahlungsbetrag 6x zu einer Mindestquote von 1.70 umsetzen, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Die Umsatzfrist beträgt 60 Tage. Cashout-Wetten und „Bet Builder“ zählen nicht zum Umsatz des Einzahlungsbonus. Das Angebot gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Warum mit bet-at-home wetten?

bet-at-home ist ein etablierter Wettanbieter mit langjähriger Erfahrung, der durch eine breite Palette an Sportarten, Live-Wetten und benutzerfreundliche Plattformen überzeugt. Die Lizenzierung und Regulierung sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Fairness, wenn du wettest.

Unsere Meinung ⚽️