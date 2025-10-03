Raketenstart garantiert: Nutze den 200% Quotenboost für Neukunden vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Samstag, den 4. Oktober 2025.
bet-at-home 200% Bundesliga Quotenboost und 100% Bonus für Borussia Dortmund vs. RB Leipzig
Dieses zeitlich begrenzte Angebot von bet-at-home vervielfacht die Quote deiner ersten Wette, sodass du sofort mit einem enormen Vorteil starten kannst. Kombiniert wird dies mit einem zusätzlichen 100% Willkommensbonus auf die erste Einzahlung.
Ein solches Angebot bietet dir als Sportwetter eine einmalige Chance, dein Guthaben von Anfang an signifikant zu erhöhen.
Was ist das Angebot für dich? 🚀
Die aktuelle Neukundenaktion bei bet-at-home besteht aus zwei Teilen: Einem 200% Quotenboost auf eine beliebige Prematch-Einzelwette und einem 100% Einzahlungsbonus von bis zu 70 Euro.
Der Fokus liegt klar auf dem Quotenboost, der die gewählte Quote verdreifacht und so einen sofortigen, risikofreien Extragewinn ermöglicht. Dieses attraktive Kombi-Paket richtet sich an alle Sportfans in Deutschland, die ein neues Konto bei bet-at-home eröffnen möchten.
Wie funktioniert es? 💰
- Registrierung: Eröffne ein neues Wettkonto bei bet-at-home (gültig für Registrierungen ab dem 19.08.2025).
- Einzahlung & Bonuscode: Zahle Geld ein und gib den bet-at-home Promo Code WELCOME100 ein. Du erhältst dann den 100% Willkommensbonus (maximal 70 Euro) auf Basis dieser Einzahlung.
- Wettauswahl: Suche dir eine Prematch-Einzelwette aus, zum Beispiel auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.
- Boost nutzen: Wähle beim Platzieren der Wette die Option für den Quotenboost unter „Bonusangebote“ aus. Die reguläre Quote wird verdreifacht.
- Auszahlung: Der erzielte Extra-Gewinn aus dem Boost (maximal 30 Euro) wird dir als sofort auszahlbares Echtgeld gutgeschrieben.
Schlüsselvorteile 🌟
- 200% Quotenboost: Verdreifachung deiner Wettquote für einen massiven Startvorteil.
- Extragewinne als Echtgeld: Dein Bonusgewinn aus dem Boost ist sofort auszahlbar und unterliegt keinen Umsatzbedingungen.
- 100% Einzahlungsbonus: Bis zu 70 Euro zusätzlich für Sport- und Livewetten.
- Freie Wettauswahl: Der Boost gilt für eine beliebige Prematch-Einzelwette.
Wichtige Details 📝
Der Quotenboost ist einmalig innerhalb von 30 Tagen nach Registrierung für eine Prematch-Einzelwette nutzbar und der maximale Extra-Gewinn beträgt 30 Euro. Den 100% Einzahlungsbonus bis maximal 70 Euro musst du zusammen mit dem Einzahlungsbetrag 6x zu einer Mindestquote von 1.70 umsetzen, bevor eine Auszahlung möglich ist.
Die Umsatzfrist beträgt 60 Tage. Cashout-Wetten und „Bet Builder“ zählen nicht zum Umsatz des Einzahlungsbonus. Das Angebot gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
Warum mit bet-at-home wetten?
bet-at-home ist ein etablierter Wettanbieter mit langjähriger Erfahrung, der durch eine breite Palette an Sportarten, Live-Wetten und benutzerfreundliche Plattformen überzeugt. Die Lizenzierung und Regulierung sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Fairness, wenn du wettest.
Unsere Meinung ⚽️
Unser Tipp: Borussia Dortmund Sieg. Die Heimmacht des BVB in Topspielen könnte gegen RB Leipzig den Ausschlag geben.