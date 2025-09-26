bet-at-home: 200% Quotenboost für 1.FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund am 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 15:00 Uhr Fußballfans und Wettbegeisterte aufgepasst: bet-at-home hat ein verlockendes Angebot für das bevorstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund am Samstag, den 27. September 2025.

Dieses exklusive Angebot für Neukunden verspricht einen “Raketenstart” in die Welt der Bundesliga-Sportwetten mit einem 200% Quotenboost und soll dir helfen, deine Chancen zu optimieren.

Was ist der Quotenboost?

Der Quotenboost ist eine Sonderaktion für Neukunden, bei der die Quote für eine ausgewählte Wette um 200% erhöht wird. Diese Verdreifachung der Quote gilt für eine beliebige Prematch-Einzelwette. Das Beste daran: Die daraus resultierenden Extragewinne werden als echtes Geld gutgeschrieben und unterliegen keinen weiteren Umsatzbedingungen.

So funktioniert’s!

So kannst du vom Quotenboost für das Bundesliga-Match profitieren:

Registriere dich bei bet-at-home und verifiziere dein Konto. Gib bei deiner ersten Einzahlung den bet-at-home Bonuscode WELCOME100 ein. Platziere deine erste Prematch-Einzelwette auf das Spiel 1.FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund und aktiviere den Quotenboost. Deine ausgewählte Wettquote wird automatisch verdreifacht. Wenn du beispielsweise auf einen Sieg von Borussia Dortmund mit einer Quote von 1.50 setzt, wird diese auf 4.50 erhöht. Die Extra-Gewinne werden als Echtgeld ausgezahlt, mit einem maximalen Extra-Gewinn von 30 €.

Warum es sich lohnt, bei bet-at-home zu wetten

bet-at-home ist eine bekannte Größe im Bereich der Sportwetten und steht für ein seriöses und faires Wettumfeld. Die Plattform überzeugt mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einer großen Auswahl an Sportarten und Wettmärkten sowie sicheren und schnellen Ein- und Auszahlungsmethoden.

Darüber hinaus werden die Kunden mit regelmäßigen Aktionen und einem zuverlässigen Support-Team unterstützt.

Wichtige Details zum Angebot

Der Quotenboost ist ausschließlich für Prematch-Einzelwetten gültig und kann nur einmal innerhalb von 30 Tagen nach der Registrierung genutzt werden. Die Extragewinne sind auf 30 € begrenzt.

Als Neukunde, der den Bonuscode WELCOME100 verwendet, profitierst du zusätzlich von einem 100% Willkommensbonus auf deine erste Einzahlung bis zu 70 €, der jedoch gewissen Umsatzbedingungen unterliegt.

Unser Fazit

Der 200% Quotenboost bietet dir als neuen Kunden eine attraktive Möglichkeit, mit einer verdreifachten Quote in das Wettgeschehen einzusteigen. Mit der Möglichkeit, Extragewinne sofort als Echtgeld zu erhalten, stellt dies ein interessantes Angebot dar.