bet-at-home Bonus: 500% Quotenboost + 100€ für RB Leipzig vs HSV am 18.10.2025

SPORT1 Betting 17.10.2025 • 15:00 Uhr Neuer bet-at-home Willkommensbonus im Check: Erfahre, wie Du den 500% Quotenboost und bis zu 100€ Einzahlungsbonus für das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Hamburger SV nutzt. Jetzt alle Details und Bedingungen lesen! (18+ | AGB gelten)

Nutze den brandneuen 500% Quotenboost + 100€ Bonus von bet-at-home und starte perfekt in das Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Hamburger SV am Samstag, den 18. Oktober 2025. 🚀

Dieses Willkommensangebot, das diese Woche gestartet ist, gibt Dir die Möglichkeit, Deine erste Wettquote zu versechsfachen und sichert Dir zusätzlich einen 100% Einzahlungsbonus bis zu 100€. Erfahre hier, wie Du diese zwei Vorteile in einem Paket optimal nutzt.

Wie lautet das Angebot?

bet-at-home hat ein umfangreiches Willkommenspaket für Dich als Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland eingeführt, wenn Du Dich ab dem 01.05.2025 registrierst. Das Angebot besteht aus einem 500% Quotenboost für eine Wette Deiner Wahl und einem 100% Einzahlungsbonus von bis zu 100€.

Falls Du noch kein Neukunden-Einzahlungsangebot in Anspruch genommen hast, ist dies Deine Chance auf einen „Raketenstart“.

Wie funktioniert es?

Registriere Dich als Neukunde bei bet-at-home. Lade Dein Konto auf und gib dabei den bet-at-home Bonuscode WELCOME100 ein. Damit sicherst Du Dir Deinen 100% Bonus auf die Einzahlung. Wähle eine Prematch-Einzelwette aus. Als konkretes Beispiel: Setze auf einen Sieg des favorisierten RB Leipzig im Spiel gegen den Hamburger SV. Aktiviere im Wettschein vor der Abgabe unter „Bonusangebote“ den 500% WELCOME BOOST. Die Quote für Deine Wette (z.B. auf RB Leipzig) wird dadurch um 500% erhöht.

Die Vorteile des Angebots

Sechsfache Quote: Steigert Deinen möglichen Gewinn durch den 500% Boost enorm.

Steigert Deinen möglichen Gewinn durch den 500% Boost enorm. 100€ Einzahlungsbonus: Deine erste Einzahlung wird bis zu 100€ verdoppelt.

Deine erste Einzahlung wird bis zu 100€ verdoppelt. Flexible Wette: Du kannst den Quotenboost für jede Prematch-Einzelwette verwenden.

Du kannst den Quotenboost für jede Prematch-Einzelwette verwenden. Echtgeld-Gewinne: Die zusätzlichen Gewinne aus dem Quotenboost sind sofort als auszahlbares Echtgeld verfügbar.

Wichtige Details

Der maximale Extragewinn aus dem Quotenboost ist auf 30 Euro begrenzt. Beachte die Umsatzbedingungen für den 100€ Einzahlungsbonus: Du musst den einbezahlten Betrag und den Bonus innerhalb von 60 Tagen sechsmal zu einer Mindestquote von 1.70 umsetzen. Der Quotenboost gilt für eine Mindestquote von 1.20. Die Kombination mit anderen Aktionen ist nicht möglich.

Unser Vorhersage

Aufgrund der jüngsten Leistungen und der Rolle als Heimteam sehen wir RB Leipzig in diesem Duell als klaren Favoriten gegenüber dem Hamburger SV.

Unser Tipp: RB Leipzig gewinnt!

Warum bet-at-home eine gute Wahl ist

bet-at-home ist ein etablierter Wettanbieter und bietet Dir als Spieler durch seine deutsche Lizenz ein sicheres und reguliertes Wettumfeld. Du profitierst von einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer breiten Auswahl an Wettmärkten.