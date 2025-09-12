bet-at-home Bonus: Quotenboost für Borussia Dortmund vs. Heidenheim + 100% Bonus

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Sichere dir bei bet-at-home einen 200 % Quotenboost und bis zu 70 € Bonus. Erfahre in unserem Artikel, wie die Kombi-Aktion für das Spiel BVB vs. Heidenheim funktioniert und was die Bedingungen sind. (18+ | AGB gelten)

bet-at-home Bundesliga Quotenboost und 100 % Bonus für Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim am 13.09.2025

Nutze das bet-at-home Kombi-Angebot für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim am Samstag, dem 13. September 2025. ⚽ In unserer Berichterstattung über die neuesten Aktionen von bet-at-home zeigen wir dir, wie du als Neukunde von einem doppelten Vorteil profitieren kannst: einem Quotenboost auf eine beliebige Wette und einem 100 % Willkommensbonus. Beide Angebote zusammen bieten dir eine hervorragende Möglichkeit, deinen Start ins Wetterlebnis zu versüßen. 🚀

Was ist das Angebot?

Wenn du dich als Neukunde aus Deutschland registrierst und verifizierst, bietet dir bet-at-home ein spezielles Kombi-Angebot. Es besteht aus einem 200 % Quotenboost auf eine Einzelwette und einem zusätzlichen 100 % Einzahlungsbonus von bis zu 70 Euro. Der Quotenboost verdreifacht die Quote deiner ersten Einzelwette, während der Bonus deine Einzahlung verdoppelt.

Wie funktioniert der Bundesliga Bonus?

Registriere dich als Neukunde bei bet-at-home. Nimm eine Einzahlung vor und gib dabei den bet-at-home Bonus Code WELCOME100 ein. Wähle eine beliebige Einzelwette – zum Beispiel die Prematch-Wette auf den Sieg von Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim. Aktiviere den Quotenboost bei der Wettabgabe unter den „Bonusangeboten“. Deine ausgewählte Wettquote wird verdreifacht und der Willkommensbonus wird deinem Wettkonto gutgeschrieben.

Das sind die Vorteile des Angebots

🚀 Verdreifachte Quoten: Erhöhe deine potenziellen Gewinne mit dem 200 % Quotenboost auf eine Prematch-Einzelwette.

Erhöhe deine potenziellen Gewinne mit dem 200 % Quotenboost auf eine Prematch-Einzelwette. 💰 Zusätzliches Wettguthaben: Erhalte bis zu 70 Euro zusätzliches Guthaben durch den 100 % Willkommensbonus.

Erhalte bis zu 70 Euro zusätzliches Guthaben durch den 100 % Willkommensbonus. 🎁 Echte Gewinne: Extra-Gewinne aus dem Quotenboost sind Echtgeld und unterliegen keinen Umsatzbedingungen (maximaler Zusatzgewinn 30 Euro).

Extra-Gewinne aus dem Quotenboost sind Echtgeld und unterliegen keinen Umsatzbedingungen (maximaler Zusatzgewinn 30 Euro). ✅ Gleichzeitige Nutzung: Der Quotenboost kann mit dem Willkommensbonus kombiniert werden, um deinen Start noch lohnender zu gestalten.

Diese wichtigen Details musst du beachten

Der 100 % Willkommensbonus ist auf eine maximale Einzahlung von 70 Euro beschränkt. Die Bonussumme und der Einzahlungsbetrag müssen 6x zu einer Mindestquote von 1.70 innerhalb von 60 Tagen umgesetzt werden.

Der Quotenboost gilt nur für eine Prematch-Einzelwette, ist einmalig innerhalb von 30 Tagen nutzbar und kann einen maximalen Extragewinn von 30 Euro generieren. Wetten mit „Bet Builder“ oder Cashout sind von den Umsatzbedingungen ausgeschlossen.

Unsere Meinung

Borussia Dortmund ist in diesem Spiel der klare Favorit, besonders im eigenen Stadion. Trotz des kämpferischen Geistes von 1. FC Heidenheim erwarten wir einen souveränen Auftritt der Schwarz-Gelben.